AB InBev investeert 42 miljoen euro in Hoegaarden

AB InBev maakt de brouwerij groter omdat het Hoegaarden-bier populairder wordt. In de afgelopen vijf jaar steeg de wereldwijde verkoop met 35 procent, zegt de brouwer. Hoeveel liter Hoegaarden AB InBev jaarlijks verkoopt, is niet duidelijk. Evenmin hoeveel omzet het bier waard is.

Brouwen in Azië

In die periode kondigde AB InBev aan dat het ook in Azië Hoegaarden begon te brouwen. Dat gebeurt in China en in Vietnam. Hoegaarden is erg populair in Azië.