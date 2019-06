AB InBev investeert 94 miljoen in België

'In Leuven gaan we Budweiser brouwen en daar zijn investeringen voor nodig', zegt woordvoerder Laure Stuyck. 'Daarnaast breiden we de brouwerij in Hoegaarden uit.' In de witbierbrouwerij wordt 42 miljoen euro geïnvesteerd. In Sint-Pieters-Leeuw (Belle Vue) en Buggenhout (Tripel Karmeliet) wordt geïnvesteerd in veiligheid en milieumaatregelen. Daarnaast is er nog een brouwerij in het Waalse Jupille.