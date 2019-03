AB InBev investeert in chips

De innovatietak van AB InBev, ZX Ventures, stopt geld in een Amerikaans bedrijf dat werkt aan een manier om graanafval na het brouwproces om te vormen tot snacks.

Bedrijven besteden onder invloed van de consumenten almaar meer aandacht aan duurzaamheid bij hun productieprocessen. Een van de modetermen die in dat kader opgang maken is de circulaire economie of het zoveel mogelijk hergebruiken van grondstoffen.

Dat is ook de bierreus AB InBev niet ontgaan. In 2017 was er al het nieuws dat het concern onder de naam Canvas een nieuw drankje lanceert. Dat is gemaakt van ‘draf’, de graanresten die overblijven na het brouwproces van bier.

Proteïnen

Nu raakt bekend dat ZX Ventures, de innovatietak van AB InBev, geld stopt in de Amerikaanse start-up Protes. Die is actief sinds 2013 en maakt chips en popcorn met veel proteïnen en weinig calorieën. Bij de ingrediënten zitten onder meer erwten en de vloeistof wei die ontstaat bij de kaasbereiding en volle granen. De producten van Protes worden intussen verkocht in zo'n 10.000 winkels in de VS. Het bedrijf richtte zich wegens de proteïnen eerst vooral tot bodybuilders, maar nu probeert het een bredere klantenbasis aan te spreken.

Protes werkt aan een procedé om snacks te maken van hetzelfde graanafval dat overblijft na het brouwen van bier. Dat afval wordt nu nog verwerkt tot veevoeder. Het is de bedoeling om de eerste nieuwe producten begin volgend jaar op de markt te brengen, zegt medeoprichter Krik Angacian aan het persbureau Bloomberg.