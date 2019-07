AB InBev is nog lang niet klaar met Carlos Brito

Vijftien jaar zit CEO Carlos Brito in het zadel bij AB InBev. De afgelopen jaren waren de prestaties slap, terwijl de schuldenberg torenhoog is. Een langverwachte beursgang in Azië mislukte. Afgelopen week toonde Brito echter dat hij de X-factor nog heeft. ‘Hij blijft de juiste man op de juiste plaats.’

Het was een mooie week voor AB InBev-CEO Carlos Brito. Voor het eerst in vijf jaar tijd kon hij nog eens aankondigen dat zijn bedrijf wezenlijk meer bier had verkocht in het voorbije kwartaal. In april, mei en juni verkocht AB InBev 2,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Een week eerder had Brito aangekondigd dat zijn bedrijf zijn Australische activiteiten verkoopt voor ruim 11 miljard dollar. Waarnemers waren het erover eens: dat is veel geld.

De laatste week ging het Brito voor de wind. Na vijftien jaar als CEO van ‘s werelds grootste brouwer, is hij nog altijd alive and kicking, lijkt het. Al is zijn bedrijf de laatste jaren op zijn retour.

De beurskoers zegt genoeg. Het aandeel is ruim 30 procent minder waard dan op het hoogtepunt in november 2015. In dezelfde periode werd grote concurrent Heineken 20 procent meer waard.

Ook operationeel gaat het niet lekker. Al jaren groeit de verkoop in hectoliters niet meer en dat wekt zorgen voor de toekomst. De volumegroei van het afgelopen kwartaal is een zeldzame opsteker en de vraag rijst of Brito die positieve trend de komende kwartalen kan vasthouden.

De afgelopen jaren kon Brito de aandeelhouders van AB InBev min of meer sussen door in te zetten op duurdere bieren, waardoor de omzet en de winst stijgen. Vorig jaar steeg de ebitda-marge met 1 procentpunt naar 40 procent. Sceptici vragen zich echter af of Brito dat Om ervoor te zorgen dat het bedrijf ook over vijf jaar nog groeit, moeten de volumes omhoog, klinkt het.

Terwijl de beurskoers onder druk staat, besloot Brito drastisch minder dividend te betalen aan zijn aandeelhouders. Het dividend van 2018 ligt de helft lager dan in 2017, en het ziet er niet naar uit dat aandeelhouders de komende jaren op meer moeten rekenen. De maatregel zal allicht niet warm onthaald zijn bij de Braziliaanse zakenlui en de Belgische adellijke families achter het bedrijf.

SABMiller

Dat het bedrijf het moeilijk heeft, heeft alles te maken met de dure overname van SABMiller in 2016. AB InBev nam zijn grootste concurrent over voor 79 miljard pond. Het was het waard, vond Brito. Via SABMiller werd AB InBev veel sterker in Zuid-Amerika, Azië en zeker in Afrika. Daar stelde AB InBev nagenoeg niks voor, terwijl waarnemers denken dat gouden tijden aanbreken in Afrika. De jonge en steeds welvarendere bevolking zal meer en meer bier drinken, terwijl de verkoop in de westerse wereld slabakt. Er zijn hoopvolle tekenen: vorig kwartaal steeg de verkoop in Nigeria met ‘een percentage van twee cijfers’.

Daarnaast nam Brito vlak na de overname een geslepen mes ter hand om kosten weg te snijden. Door dankzij de overname 3,2 miljard euro te besparen, zou hij de winst flink opdrijven. AB InBev hield woord, maar de synergievoordelen werden deels tenietgedaan door de verzwakkende munten in de ‘groeilanden’. Wisselkoersschommeling kostten AB InBev volgens het beurshuis Jefferies de afgelopen drie jaar 2,3 miljard dollar.

Om de overname te kunnen betalen, moest AB InBev miljarden lenen. Daardoor heeft het bedrijf vandaag 104,2 miljard dollar schulden. Dat is 4,6 keer de brutobedrijfwinst. De bezorgdheid daarover verklaart in belangrijke mate het dipje op de beurs, en ook waarom het dividend verlaagd is.

De schuldratio moet op termijn naar factor twee en ze moet in 2020 al onder vier dalen, zegt Brito. Daarom is hij op zoek naar geld. De halvering van het dividend levert al 3,6 miljard dollar op.

Deze maand wilde Brito bijna 10 miljard dollar ophalen door een klein deel van de Aziatische afdeling van zijn bedrijf naar de beurs te brengen. Twee weken geleden moest Brito de beursgang echter in allerijl afzeggen. Kandidaat-investeerders vonden het prijskaartje te duur. Het was een afgang voor het bedrijf, en in het bijzonder voor CEO Brito.

Ondanks de tegenslagen staat zijn positie niet onder druk. ‘Brito vormt nog altijd een ijzersterke tandem met financieel directeur Felipe Dutra’, zegt Fernand de Boer, een analist van beurshuis Degroof Petercam. ‘Door na de mislukte Aziatische beursgang op de proppen te komen met de verkoop in Australië, bewijst Brito hoe vindingrijk hij is en hoe snel hij kan schakelen.’

‘Het rapport van Brito is overwegend positief’, vindt Wim Hoste van KBC Securities. ‘AB InBev heeft tegenslagen gekend, zoals de wisselkoersen en de economische problemen in Brazilië.’ Die deden de omzet en de winst in de voorbije jaren krimpen. ‘Zulke macro-economische uitdagingen horen er nu eenmaal bij als je wereldwijd opereert’, zegt De Boer. ‘Ik denk niet dat Brito Brazilië fout heeft aangepakt.’

Ook de VS halen de prestaties van AB InBev naar beneden. De publieksbieren Budweiser en Bud Light daalden er, ook het voorbije kwartaal. CEO Brito gaf in het verleden zelf toe dat zijn bedrijf de opkomst van artisanale bieren van ‘craft brewers’ verkeerd heeft aangepakt. ‘Toch stijgt de winst in de VS ook nog altijd’, zegt De Boer.

Bovendien denken de analisten dat de overname van SABMiller alsnog een succes zal blijken. ‘De volumes in Afrika zullen fors groeien en AB InBev heeft er nu het netwerk en de biermerken die ervan zullen profiteren’, zegt Hoste.

Brito geniet veel krediet omdat hij de man is die AB InBev heeft uitgebouwd tot wat het vandaag is: de bij uitstek grootste brouwer ter wereld, die een derde van alle bier ter wereld brouwt en een winstmarge van 40 procent heeft.

Brito was CEO van het Latijns-Amerikaanse AmBev, toen dat overgenomen werd door Interbrew en beide fuseerden tot InBev. Niet veel later, in 2005, werd de toen 45-jarige manager CEO. Brito is de man die de grote besparingsoperaties doorvoerde en zo de winst fors opdreef. Hij slaagde erin om in 2008 het Amerikaanse Anheuser-Busch over te nemen voor 54 miljard dollar. De winst steeg zo hard dat de schulden die het bedrijf toen aanging na drie jaar grotendeels waren terugbetaald.

Na de overname bespaarde Brito 2,25 miljard dollar kosten. Hij schrapte bijvoorbeeld 1.400 jobs en een anonieme bron vertelde in 2012 aan het persbureau Bloomberg dat Brito bij Budweiser 55 miljoen dollar per jaar uitspaarde door goedkopere hop te gebruiken.