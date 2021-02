AB InBev knipt fors in dividend

De aandeelhouder van AB InBev voelt wel dat het coronavirus het bedrijf hard raakt. De Belgisch-Braziliaanse brouwgroep betaalt voor het volledige boekjaar 2020 0,50 euro bruto per aandeel. Over boekjaar 2019 kregen de aandeelhouders nog een totaaldividend van 1,30 euro.

1,6 miljard besparen

De brouwer van bieren als Budweiser, Corona en Tripel Karmeliet zag zijn schuldgraad vorig jaar fors stijgen. De schuldenberg was eind december 4,8 keer hoger dan de brutobedrijfswinst (ebitda). Een jaar eerder was dat 4 keer hoger. Al jaren probeert het bedrijf zijn schuldgraad weer onder 2 keer de bedrijfswinst te brengen.

In 2019 had AB InBev zijn schuldenprobleem aangepakt door onder andere zijn Australische divisie te verkopen en zijn dividend te halveren , maar corona brengt het bedrijf terug bij af. Met de nieuwe dividendverlaging spaart AB InBev 1,6 miljard euro uit, die het kan inzetten voor de verlaging van zijn schulden.

Beter dan verwacht

De biermultinational reageerde op de veranderingen die het virus veroorzaakte. Mensen gingen minder op café - vaak omdat het gewoonweg niet kon - en dronken meer thuis. Ook de verkoop via e-commerce zat in de lift.

AB InBev zette dan ook in op de onlineverkoop van bier. In België kwam er een Jupiler-webshop. Alle Brazilianen kunnen sinds vorig jaar bier kopen bij Zé Delivery. In China is AB InBev naar eigen zeggen de bierbrouwer die het meest online verkoopt.