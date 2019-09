AB InBev koopt Nederlandse drankengroothandel

Jac. Bongers is een van de grootste zelfstandige drankenhandelaars van Nederland en werkt al bijna 90 jaar samen met AB InBev en zijn voorlopers.

Bierreus AB InBev breidt zijn imperium uit door de Nederlandse drankengroothandel Jac. Bongers aan de haak te slaan. Dat raakte bekend via een melding van de Nederlandse mededingingsautoriteit ACM. Mogelijk slaat de overname niet op het hele bedrijf. De melding heeft het over 'geselecteerde activa' van Bongers.

Jac. Bongers Dranken is gevestigd in Nijmegen. Het bedrijf bestaat al sinds 1929 en verdeelt naast bier ook wijn, frisdranken, sportdranken, kortedrank, aperitieven, melkproducten, koffie en thee. Het bedrijf werkt al bijna 90 jaar samen met AB InBev en verdeelt onder meer Jupiler, Dommelsch, Hertog Jan, Hoegaarden en Leffe van de Belgische groep. Bongers is sterk gegroeid, mede door overnames, en bedient ongeveer 1.600 afnemers.

Eigenaar Jack Bongers heeft besloten zich op een nieuwe uitdaging te storten en zocht daarom een overnemer voor zijn bedrijf. AB InBev was een logische koper, gezien de samenwerking tussen de twee die almaar intensiever geworden is. Het is de bedoeling om de overname, na de goedkeuring door de ACM, op 1 januari 2020 te laten ingaan.