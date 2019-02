AB InBev koopt bron van succes Westvleteren

De bierbrouwer koopt alle aandelen van de invloedrijke bierwebsite Ratebeer. Dat is een bron vol data over bier.

Die hitlijst maakt Ratebeer op basis van de recensies die gebruikers schrijven en de scores die ze aan bier geven. Dankzij zijn duizenden recensies is Ratebeer een enorm grote verzameling data over bier.

Speciaalbieren

Daarnaast is Ratebeer een toevluchtsoord voor mensen die bieren willen ontdekken van minder bekende brouwerijen. Precies dat type brouwers vormt al jaren een groot probleem voor AB InBev. Artisanale brouwers zorgen er - zeker in de Verenigde Staten - voor dat de bieren van AB InBev marktaandeel verliezen.

Twee jaar geleden kocht AB InBev via zijn dochter ZX Ventures een minderheid van de aandelen van Ratebeer. Nu koopt het de rest van de aandelen, kondigt ex-eigenaar Joe Tucker aan op de site. Hij kocht de site in 2001 van oprichter Bill Buchanan.

Meetapparatuur installeren

De overname van Ratebeer is maar een van de digitale stappen die AB InBev de afgelopen jaren zette. Het lanceerde ook enkele bierwebshops, waaronder het Belgische Hopt.be. Ook op die manier kan AB InBev veel data verzamelen over bier.

In 2018 kocht AB InBev het Israëlische Weissbeerger. Dat databedrijf installeert meetapparatuur in cafés .

Die houdt bij hoeveel bier er wordt verkocht en wanneer bepaalde bieren in de smaak vallen. Door apparatuur in verschillende soorten cafés te installeren kan AB InBev ook in kaart brengen bij welk type klant een bier populair is. Dankzij zijn nieuwste aanwinst weet AB InBev dus welk bier populair is, op welke plaats en op welk tijdstip.