AB InBev koopt wijnbedrijf van Instagram-influencer

Het bedrijf, dat aanvankelijk Swish Beverages heette, lanceerde zijn eerste product, 'White Girl Rosé', in 2015. Dat was klassieke wijn in een glazen fles. Nu haalt het bijna al zijn omzet uit het product Babe Wine, wijn in blik. Dergelijke wijn is populair geworden in de VS, voornamelijk bij millennials. Uithangbord van het merk is topmodel Emilia Ratajkowski.