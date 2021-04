AB InBev lanceert populair 'alcoholwater' in België

Vallen de Belgen even hard als de Amerikanen voor hard seltzer? AB InBev gelooft van wel en lanceert het alcoholische water met fruitsmaak in België. White Claw - het Amerikaanse merk dat hard seltzer in de VS populair maakte - is sinds kort ook te koop in België.

Met 200 procent groeide de verkoop van hard seltzer volgens het onderzoeksbureau Nielsen in 2018 in de VS. Vorig jaar telden de Amerikanen al 4 miljard euro neer voor de vrij nieuwe drank, die beschreven kan worden als water met alcohol en een fruitsmaak. Het alcoholpercentage schommelt doorgaans rond 5 procent. Een blikje bevat zo'n 100 kilocalorieën, zowat de helft minder dan een biertje.

In Europa en in België is de drank nagenoeg onbekend, maar daar komt verandering in. Hard seltzer wordt de komende maanden zichtbaarder in de supermarkt. 's Werelds grootste brouwer AB InBev lanceert zijn Mike's Hard Seltzer in mei in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland.

Mike's Hard Seltzer is niet de enige hard seltzer op de Belgische markt. Het Amerikaanse merk White Claw is er sinds begin dit jaar ook te koop, onder andere in de supermarkten van Carrefour en Albert Heijn. White Claw wordt door de Belgische drankengroep HLS, die ook Carlsberg verdeelt, geïmporteerd uit de Verenigde Staten.