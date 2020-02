AB InBev mag weer bier verkopen in New Delhi

Een rechter pauzeert het verkoopverbod in de Indiase stad, dat in de zomer inging omdat de brouwer beschuldigd wordt van fraude.

AB InBev mag opnieuw bier verkopen in New Delhi. In juli verbood de rechter de verkoop van AB InBev-bieren, waaronder Hoegaarden, in de Indiase hoofdstad. De termijn werd eerder herleid van drie naar anderhalf jaar. Nu beslist een rechter dat de ban tijdelijk opgeheven wordt, meldt het persbureau Reuters.

17,5% Marktaandeel AB InBev heeft 17,5 procent van de Indiase biermarkt in handen.

De rechtbank wil AB InBev de kans geven zich te verdedigen tegen beschuldigingen van fraude. De brouwer SABMiller - sinds 2016 een onderdeel van AB InBev - zou voor de overname hebben geknoeid met de streepjescodes op bierflesjes, waardoor handelaars accijnzen konden ontwijken.

Volgens het onderzoeksbureau IWSR is het Belgische bedrijf de op een na grootste speler in India. AB InBev heeft 17,5 procent van de biermarkt in handen. De Indiërs geven elk jaar 7 miljard dollar uit aan bier.

De streepjescodezaak in New Delhi is niet de enige donderwolk boven de Indiase activiteiten van AB InBev. Het verdedigt zich ook tegen beschuldigingen van kartelvorming.