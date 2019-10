AB InBev moet miljoenen betalen aan werknemers ... pretpark

Met bier of drank heeft het niets te maken, maar toch kost een Amerikaans pensioengeschil met zo'n 800 werknemers van SeaWorld Entertainment de Belgisch-Braziliaanse biergigant AB InBev een flinke duit.

Het verhaal gaat terug tot 2008, toen InBev de hand legde op de Amerikaanse sectorgenoot Anheuser-Busch. Daardoor kreeg de brouwer ook het amusementsbedrijf Busch Entertainment in handen, waartoe de waterpretparken van SeaWorld behoorden. Een jaar later ontdeed AB InBev zich van Busch Entertainment: de parken werden gekocht door private-equitygroep Blackstone die ze intussen naar de beurs bracht.

Bonus

De verkoop had gevolgen voor de pensioenregeling van het personeel van SeaWorld. Hun pensioenplan bevat een clausule die bepaalt dat ze bij een verkoop van hun werkgever recht hebben op vijf extra gewerkte jaren die meetellen als basis om hun pensioen te berekenen.

De werknemers voerden in 2012 aan dat ze daar recht op hebben, maar de beheerder van het pensioenplan wees die eis af. Hij argumenteerde dat de bonus enkel geldt als ze na de verkoop zouden ontslagen worden, wat niet het geval was.

Maar een lagere rechtbank en een hof van beroep gaven het personeel gelijk. Na veel vijven en zessen heeft een rechter in de staat Missouri nu een bedrag geplakt op de vergoedingen waarop de werknemers recht hebben. Het vonnis, dat De Tijd kon inkijken, heeft het over een betaling van 51,7 miljoen dollar door AB InBev. Dat is met inbegrip van intresten.