‘AB InBev moet niet bang zijn voor Braziliaanse plannen Heineken'

De Nederlandse bierreus Heineken probeert terrein te winnen in Brazilië, waar het Belgische AB InBev heer en meester is. ‘Maar AB InBev moet zich geen zorgen maken.’

De beleggers reageerden maandag ontevreden op de tweedekwartaalresultaten van de Nederlandse bierreus Heineken. Die kondigde aan dat de bedrijfswinstmarge dit jaar 20 basispunten lager zal liggen dan in 2017. Het aandeel verloor ruim 5 procent op de beurs.

Dat de winst lager uitvalt is te wijten aan Brazilië, waar Heineken harder onder druk staat dan verwacht. De Nederlanders verkochten er nochtans meer hectoliters bier dan in dezelfde periode vorig jaar. ‘Het volume groeide er met een percentage van twee cijfers’, zegt Heineken. Maar de brouwer verkocht vooral meer goedkoop bier, waar minder winst mee te maken valt. Daardoor ligt de winstmarge van Heineken in Brazilië lager dan elders in de wereld.

70% bierverkoop AB InBev controleert tussen 65 en 70 procent van de Braziliaanse bierverkoop.

De verklaring voor de hogere verkoop van goedkoop bier is de overname in 2017 van de Braziliaanse tak van de Japanse bierbrouwer Kirin. ‘De Japanners hebben Kirin Brazilië niet voor niets verkocht’, zegt ABN AMRO-beursanalist Robert Jan Vos. ‘De winstmarge van Kirin is flinterdun. De Japanners gingen de concurrentie aan met Heineken en AB InBev door lage prijzen aan te bieden, maar dat heeft niet gewerkt.’

Orde op zaken

Heineken moet dus orde op zaken stellen bij Kirin en dat vergt tijd. Intussen is het business as usual en haalt de stijgende verkoop van de Kirin-bieren de winstmarge van Heineken in Brazilië naar beneden. ‘Heineken focust vooral op premiumbieren, die als luxebier in de markt gezet worden’, zegt Degroof Petercam-analist Fernand de Boer. ‘Heineken heeft nog tijd nodig om de Kirin-merken juist in de markt te zetten.’

Heineken nam Kirin over om de gigantische kloof met de Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev te dichten. ‘AB InBev heeft tussen 65 en 70 procent van de Braziliaanse markt in handen’, zegt Vos. Na de overname van Kirin heeft Heineken 17 procent van de Braziliaanse bierverkoop onder zijn hoede. Nu Heineken sterker staat, zijn er kansen om kosten te verlagen en de winstmarge te verhogen. Maar dat is dus nog niet voor morgen.

AB InBev

Een prijzenoorlog tegen AB InBev voert Heineken vooralsnog niet, klinkt het bij de twee analisten. ‘Heineken heeft zijn prijzen in de voorbije maanden niet zo fel opgetrokken als AB InBev, maar van een offensief is geen sprake’, zegt De Boer.

Andere bronnen geven aan dat Heineken de strijd met AB InBev wel degelijk opvoert door in zijn marges te snijden. Op basis van gesprekken met managers, analisten, consultants, distributeurs en café-uitbaters concludeerde het persbureau Reuters begin deze maand dat Heineken bezig is terrein te winnen in de horeca.

Café-uitbaters die AB InBev-bier schenken worden door vertegenwoordigers van Heineken zakelijk verleid. Als ze overstappen naar Heineken, krijgen ze het equivalent van duizenden euro’s om hun café opnieuw in te richten, en uiteraard de nodige aandacht te besteden aan de merken van Heineken.

Toch hoeft AB InBev niet te vrezen, zeggen analisten. ‘Heineken zal proberen marktaandeel te winnen, maar ook AB InBev heeft nog veel ruimte om te groeien’, zegt Vos. ‘Zeker in het segment van premiumbieren zullen de twee brouwers hun inspanningen verhogen. Maar voor beide is er plaats in Brazilië.’