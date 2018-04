AB InBev neemt opnieuw technologiebedrijf over

Door het Britse Atom over te nemen toont AB InBev alweer dat technolgie en data steeds belangrijker worden voor de Belgisch-Braziliaanse brouwer.

Stella Artois-brouwer AB InBev neemt het Britse Atom Group over. Dat is een bedrijfje dat sterkedrank maakt en eigenaar is van Master of Malt. Dat is een webwinkel waarop het zijn eigen sterkedrank verkoopt, maar ook die van andere bedrijven.

De overname zal wellicht de speculatie versterken dat AB InBev actief wil worden met sterkedrank. In het verleden groeide AB InBev door andere brouwers over te nemen, maar sinds de overname van SABMiller - destijds het nummer twee van de wereld - in 2016 lijkt dat tijdperk voorbij.

AB InBev brouwt nu al een derde van al het bier in de hele wereld en bij de overname van SABMiller heeft het van concurrentiewaakhonden enkele Chinese, Amerikaanse en Europese brouwerijen moeten verkopen omdat het te groot werd.

Klantendata

Volgens AB InBev-woordvoerder Peter Dercon was sterkedrank niet de belangrijkste reden voor de overname. 'Dat Atom innovatief is met technologie is belangrijker.'

Al langer is duidelijk dat AB InBev in de schaduw fors inzet op technologie. Zo is het ook in België actief met webshops die bier verkopen, kocht het een bedrijf dat precies opmeet hoeveel en welk bier cafés verkopen en kocht het een belang in RateBeer, een website waarop gebruikers TripAdviserogewijs aangeven of ze een bier lekker vinden of niet.