'AB InBev overweegt verkoop verpakkingstak'

AB InBev 'bekijkt de opties' voor zijn Amerikaanse bedrijfstak die bier verpakt in blikjes en flesjes, schrijft Reuters. Het bedrijf achter de bieren Budweiser, Stella Artois en Corona zou de zakenbank Deutsche Bank onder de arm hebben genomen om te bekijken of een gedeeltelijk verkoop mogelijk is of dat het een joint venture kan oprichten voor de verpakkingsafdeling.