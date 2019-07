AB InBev rijft 10 miljard binnen om schulden af te betalen

AB InBev verkoopt zijn Australische divisie voor een stevige prijs en kan zo een deel van zijn schuld van 100 miljard dollar aflossen. ‘Toch is de deal minder goed dan de mislukte beursgang’, stellen analisten.

Een week nadat de Belgisch-Braziliaanse brouwer de grootste beursgang van 2019 had afgeblazen, kondigde AB InBev vrijdag groot nieuws aan. Het verkoopt zijn activiteiten in Australië aan zijn Japanse concurrent Asahi, die er 16 miljard Australische dollar (10 miljard euro) voor betaalt. Een stevig prijskaartje, want dat is 14,9 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van ’s werelds grootste bierbrouwer in Australië. Ter vergelijking: AB InBev is op de beurs zo’n 12,5 keer zijn ebitda waard.

CEO Carlos Brito weet wat hij met het geld - omgerekend 11,3 miljard Amerikaanse dollar - gaat doen: schulden afbetalen. ‘Vrijwel alle opbrengsten van de verkoop van de Australische activiteiten worden aangewend om schulden af te lossen’, meldt AB InBev in een persbericht.

102,5 miljard Eind 2018 had de brouwer van Jupiler, Leffe en Tripel Karmeliet 102,5 miljard dollar schulden.

Eind 2018 had de brouwer van Jupiler, Leffe en Tripel Karmeliet 102,5 miljard dollar schulden, liefst 4,6 keer de brutobedrijfswinst. Terwijl AB InBev in 2020 aan factor 4 wil zitten, en nog later aan factor 2. Door de overname daalt de schuld tegen eind 2020 naar factor 3,3 of 3,4, berekenden de beursanalisten van KBC Securities.

AB InBev haalt met de Australische verkoop nog meer geld binnen dan wat het zou hebben verdiend aan de vorige week afgebroken beursgang van 15 procent van zijn Aziatische activiteiten. De brouwer annuleerde die beursintroductie omdat beleggers de prijs te hoog vonden. AB InBev wou 8,3 tot 9,8 miljard dollar ophalen.

‘Toch is de deal in Azië een minder goede oplossing dan de beursgang’, zegt Fernand De Boer van het beurshuis Degroof Petercam. ‘Nu verliest AB InBev jaarlijks 670 miljoen euro ebitda. Met de beursgang had AB InBev minder cash binnengehaald, maar het had wel de controle behouden.’

Aanvaardbaar

Toch vind De Boer de ingreep een aanvaardbare oplossing. ‘AB InBev krijgt een hoge prijs en bovendien is Australië een eiland, waardoor de activiteiten relatief weinig banden hebben met de rest van Azië.’

‘AB InBev wil zijn schuldgraad verlagen en moest dus keuzes maken’, zegt KBC-analist Wim Hoste. ‘De beursgang is mislukt. Dit is een goed alternatief. AB InBev toont met de deal in Azië dat het daadkrachtig en snel kan schakelen.’ AB InBev werd wel geholpen door het feit dat Asahi in mei al interesse had getoond in de Australische bieren en brouwerijen.

AB InBev krijgt een hoge prijs voor zijn Australische activiteiten. Fernand de Boer analist degroof Petercam

De beleggers zijn ook tevreden. Vrijdag stuurden ze het aandeel ruim 5 procent hoger. Her en der kreeg AB InBev lof omdat het in 2011 11 miljard Australische dollar betaalde voor de Australische activiteiten en die nu voor 16 miljard verkoopt.

In zijn persbericht haalt AB InBev aan dat het overweegt zijn Aziatische tak alsnog naar de beurs te brengen. Dat is voor de twee analisten niet per se nodig. ‘Toch niet om de schuldverhouding nog te verlagen, want die daalt elk jaar organisch met 0,4 punten’, zegt Hoste.

‘Een Aziatisch vehikel kan interessant zijn om lokale brouwers over te nemen’, zegt De Boer. ‘Die kunnen dan worden betaald met aandelen van het lokale orgaan. Dat is voor veel kandidaat-verkopers interessanter dan AB InBev-aandelen.’