AB InBev schrapt winstprognoses voor 2020

De voorbije weken is echter steeds duidelijker geworden dat de drastische maatregelen die overheden moeten nemen om de verspreiding van het virus in te dammen, niet snel zullen verdwijnen. Daarom koppelt CEO Carlos Brito de indiening van het jaarrapport bij de Amerikaanse beurswaakhond aan de boodschap dat alle winstprognoses voor 2020 in de prullenmand gaan.

'Gezien de onzekerheid, de volatiliteit en de snelle ontwikkelingen van de pandemie in de markten waarin AB InBev actief is, trekt de vennootschap de vooruitzichten voor 2020 in zijn geheel in vanwege de impact van COVID-19', luidt het.