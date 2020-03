AB InBev schrapt winstprognoses voor 2020

Minder dan een maand nadat CEO Carlos Brito een coronawaarschuwing aan een relatief optimistische outlook voor 2020 had gekoppeld, moet de biergigant AB InBev die winstprognose weer intrekken. 'AB InBev zal zijn dividend mogelijk verlagen', voorspellen analisten.

Op 27 februari koppelde AB InBev de waarschuwing dat als gevolg van het coronavirus de winst dit kwartaal met zo'n 10 procent zal dalen aan de relatief geruststellende boodschap dat over heel 2020 de winst 2 à 5 procent zou stijgen. Maar de voorbije weken is steeds duidelijker geworden dat de drastische maatregelen die overheden nemen om de verspreiding van het virus in te dammen niet snel weer zullen verdwijnen.

Daarom koppelt CEO Carlos Brito de indiening van het jaarrapport bij de Amerikaanse beurswaakhond aan de boodschap dat alle winstprognoses voor 2020 in de prullenmand gaan. 'Gezien de onzekerheid, de volatiliteit en de snelle ontwikkelingen van de pandemie in de markten waarin AB InBev actief is, trekt de vennootschap de vooruitzichten voor 2020 in zijn geheel in vanwege de impact van Covid-19', luidt het.

Op de beurs stond het aandeel AB InBev dinsdag spijts de waarschuwing rond 17 uur 3,5 procent hoger op 40,38 euro. De reden is vooral dat beleggers al een voorschot genomen hebben op de mededeling: sinds het eerste alarm op 27 februari is het aandeel AB InBev nog eens met een vijfde gezakt, wat het verlies sinds nieuwjaar op 45 procent brengt. In de algemene verkoopgolf is het aandeel een stuk meer gezakt dan concurrenten met een minder grote schuldenberg, zoals Heineken, en de Bel20 in zijn geheel.

Schuldenberg

In dit klimaat tobben beleggers over de schuldenberg van 96 miljard dollar. Die schuldenberg is grotendeels in - sterke - dollars opgebouwd, terwijl de cashflow om die schulden af te lossen vooral in - zwakke - groeimarktmunten gerealiseerd wordt.

We verwachten dat de schulden van AB InBev 4,8 keer de winst zullen bedragen. Fernand De Boer Analist Degroof-Petercam

Daarbij hoort wel de kanttekening dat bijna-voormalig financieel directeur Felipe Dutra die 'mismatch' minder prangend heeft gemaakt door begin 2019 de 'moeder aller schuldfinancieringen' door te voeren. AB InBev heeft uit voorzorg ook cash gehamsterd door deze maand een kredietlijn van 9 miljard dollar volledig op te nemen.

Er is nog een reden waarom beleggers relatief stoïcijns reageren op de boodschap. In de mededeling laat Brito ook weten nog altijd te verwachten de verkoop van de Australische dochter voor 11 miljard dollar - aan het Japanse Asahi - in het tweede kwartaal te kunnen beklinken. Dat is wel later dan de eerder aangegeven timing, namelijk dit kwartaal.

Kartelwaakhond

Koper Asahi verwijst naar de Australische kartelwaakhond die de deal nog aan het onderzoeken is. De jongste weken waren beleggers beginnen te twijfelen of die deal wel zou kunnen doorgaan. De deal is cruciaal voor de schuldenafbouw. De schulden bedroegen eind 2019 vier keer de brutobedrijfswinst. Dat is het dubbele van de schuldgraad die AB InBev zelf als 'optimaal' omschrijft.