AB InBev slikt miljardenafboeking

Door de coronacrisis voert AB InBev een waardevermindering door van 2,5 miljard dollar (2,1 miljard euro). Die is volledig toe te schrijven aan Afrika, waar AB InBev voet aan de grond kreeg door de - dure - overname van SABMiller.

AB InBev zal in Afrika niet zo hard kunnen groeien als 's werelds grootste brouwer voor de coronacrisis hoopte. Daarom voert het bedrijf een waardevermindering door van 2,5 miljard dollar. 'We kwamen we tot de conclusie dat de geschatte realiseerbare waarde van de dochters in Zuid-Afrika en de rest van Afrika onder hun boekwaarde ligt', zegt het bedrijf in een mededeling.

De demarche wijst er op dat de mega-overname van AB InBevs voormalige rivaal SABMiller te duur was. AB InBev nam SABMiller in 2016 voor omgerekend 102 miljard dollar over. De brouwer van Stella Artois kocht het bedrijf vanwege zijn sterke positie in Afrika.

4,86 SchuldENBERG De schuldenberg beloopt bijna 5 keer de bedrijfswinst over de voorbije 12 maanden.

Eerder werd al duidelijk dat CEO Carlos Brito zich mispakte aan die overname. Afgelopen januari - vlak voor de coronacrisis uitbrak - was het aandeel 40 procent minder waard dan begin 2016.

Dat was dan weer een gevolg van de hoge schuldenberg die AB InBev overhield aan de overname. Die schuldenberg stijgt relatief gezien fors door de coronacrisis. AB InBev begon de 2020 met schulden die vier keer hoger lagen dan de brutobedrijfswinst (ebitda). In juni steeg die schuldenhefboom naar 4,86 keer.

Corona

De reden is de loodzware impact van corona, die in de hele wereld leidde tot gesloten cafés en zelfs een verbod op de verkoop van alcohol in Zuid-Afrika. AB InBev slaagde er nipt in zijn Zuid-Afrikaanse ebitda positief te houden. In Mexico mocht AB InBev twee maanden lang geen bier brouwen. De kwartaalvolumes daalden er met 38 procent en de ebitda met 47 procent.

Elders was de schade beperkter, maar nog steeds groot. De groepsomzet van AB InBev daalde in het tweede kwartaal met 17,7 procent. Ook in liters verkocht de brouwer 17,1 procent minder. Daardoor daalde de ebitda - belangrijk voor de schuldgraad - met 34,1 procent.

Dat is wel minder dan analisten hadden gevreesd, blijkt uit de consensus die het bedrijf samenstelde. De beurswaarnemers hielden rekening met een omzetdaling van 23 procent en met een 36 procent lager ebitda.

Alcoholverbod

Netto bleef AB InBev nipt in de zwarte cijfers. Dit vooral omdat de miljardenafboeking deels werd gecompenseerd door de meerwaarde van 1,9 miljard dollar op de verkoop van de Australische dochter. De nettowinst zakte wel ruim 90 procent, van 2,48 miljard dollar naar 351 miljoen dollar of 0,18 dollar per aandeel.