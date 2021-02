AB InBev sluit grootste groene kredietlijn ooit af

De nieuwe kredietlijn van AB InBev vervangt een bestaande van 9 miljard dollar en de voorwaarden zijn gelinkt aan de prestaties van de brouwer in vier duurzaamheidscriteria: een efficiënter watergebruik in de brouwerijen, meer gerecycleerd materiaal in de petverpakkingen, aangekochte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en lagere broeikasemissies.