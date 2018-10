AB InBev speelt ruim 14 miljard beurswaarde kwijt

Een lager dividend en een stevige tegenwind op enkele cruciale markten duwen de bierreus naar zijn laagste koers in vijf jaar.

Het aandeel AB InBev krijgt donderdag een oplawaai van jewelste: in de namiddaghandel staat de koers bijna een tiende lager, rond de kaap van 65 euro.

Het is van november 2013 geleden dat AB InBev op dat niveau noteerde.

Het bedrijf maakte vanochtend bekend dat het zijn dividend halveert . Daarmee gunt AB InBev zichzelf wat meer ademruimte onder de enorme schuldenberg die het nog altijd meesleept na de overname van SAB Miller, die in 2015 beklonken werd.

In de VS staat het vlaggenschip én de cashkoe Budweiser al lange tijd onder druk, in Brazilië speelt AB InBev marktaandeel kwijt aan concurrent Heineken .