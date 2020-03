AB InBev tankt 4,5 miljard euro

De bierreus AB InBev zamelt 4,5 miljard euro in via een obligatie-uitgifte. De Stella Artois-brouwer sprokkelt cash om de coronacrisis te doorstaan.

Al een tijdje zamelt AB InBev cash in. Twee weken geleden nam het bedrijf een kredietlijn van 9 miljard dollar volledig op. Daarom heeft AB InBev nu 16 miljard dollar cash. Daar komt door de obligatie-uitgifte donderdag omgerekend nog eens 5 miljard dollar bij.

Dat AB InBev cash hamstert, is te verklaren door de coronacrisis. Een maand geleden kondigde de brouwer aan dat hij al 285 miljoen dollar omzet en 170 miljoen dollar brutobedrijfswinst (ebitda) was mislopen. En toen kampte AB InBev alleen nog maar in China met Covid-19.