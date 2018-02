AB InBev-telg verdient miljoenen met hamburgers

De investering van biermiljardair Alexandre Van Damme in Restaurant Brands International (RBI) - de fastfoodgroep boven de ketens Burger King, Tim Hortons en Popeyes Louisiana Kitchen - legt hem geen windeieren.

De biertelg, de grootste individuele Belgische aandeelhouder van AB InBev, bezit 5,44 miljoen RBI-aandelen . Over het boekjaar 2017 brachten die hem in dividenden alleen 4,2 miljoen dollar (3,5 miljoen euro) op.

Dit jaar heeft hij uitzicht op een nog grotere dividendenstroom. RBI mikt voor het hele boekjaar 2018 op een uitkering van 1,8 dollar per aandeel. Bij een gelijk aantal aandelen kan dat Van Damme 9,8 miljoen dollar (8 miljoen euro) opbrengen. Daarvan staat al 2,4 miljoen dollar op zijn bankrekening. RBI keerde dat bedrag over het eerste kwartaal uit.

Van Damme bezit sinds eind vorig jaar ook 2,86 miljoen RBI-‘units’ die inwisselbaar zijn in aandelen. Behalve van AB InBev en Restaurant Brands is Van Damme ook aandeelhouder (en bestuurder) van de koffiereus Jacobs Douwe Egberts. Hij zit ook onrechtstreeks - en naar verluidt ook rechtstreeks - in het kapitaal van de voedingsgroep Kraft Heinz.