AB InBev-telgen aan boord bij Tony's Chocolonely

Verlinvest en de oprichters van het smoothiemerk Innocent pompen 36 miljoen euro in de ethische Nederlandse chocolatier Tony's Chocolonely. Ze krijgen een derde van het bedrijf in handen.

De Tijd schreef begin deze maand al dat de AB InBev-familie de Spoelberch en haar investeringsvehikel Verlinvest in de laatste rechte lijn zaten om een minderheidsbelang te kopen in Tony's Chocolonely, dat sinds 2010 tegen de Goliaths als Nestlé en Unilever opbokst.

De deal is nu rond. Verlinvest en JamJar - het investeringsfonds van de oprichters van het smoothiemerk Innocent - investeren 36 miljoen in het bedrijf, voornamelijk via een kapitaalinjectie - maar ook voor een klein deel via de overname van bestaande aandelen. Ze krijgen een belang van 33 procent in de Nederlandse chocolatier. Verlinvest en JamJar zijn geen onbekenden voor elkaar: ze investeerden jaren geleden samen in de Amerikaanse chipsproducent popchips. Verlinvest stapte eind vorig jaar uit het bedrijf.

Het is niet de eerste keer dat Verlinvest zijn oog laat vallen op een Nederlands bedrijf dat duurzaamheid en ethiek hoog in het vaandel draagt. In 2011 kocht het 40 procent van de duurzame supermarktketen Marqt. Met Verlinvest aan boord groeide de keten uit van 2 tot 15 vestigingen, maar haar resultaten bleven slabakken, wat leidde tot de exit van de Belgische investeringsmaatschappij in 2017. Verlinvest had sindsdien geen enkel Nederlands bedrijf meer in portefeuille.

2.656 euro Nettowinst In het boekjaar 2018-2019 boekte Tony's Chocolonely slechts 2.656 euro winst op een omzet van 70 miljoen euro.

Topman ('Chief Chocolate Officer') Henk Jan Beltman speelde al langer met het idee om een partner aan boord te hijsen. Begin vorig jaar dacht hij even aan een overname door een grote partij als Nestlé, Mars of Mondelez. Volgens hem zou Tony's Chocolonely de wantoestanden in de cacaoteelt als onderdeel van een groter geheel beter en efficiënter kunnen aanpakken. Maar het plan mislukte.

Willy Wonka-fabriek

Tony’s Chocolonely zal de middelen die de twee investeerders aanbrengen voornamelijk gebruiken om een deel van het Tony’s Chocolonely Chocolate Circus-project in Zaandam te ontwikkelen. Met deze fabriek - in ware Willy Wonka-stijl met bezoekerscentrum en achtbaan - verwacht Tony’s Chocolonely 500.000 chocoladefans per jaar te ontvangen. Het bedrijf wil ook actief worden in meer Duitstalige landen.

Het belang van Beltman verwatert na de transactie van 76 procent naar 51 procent. De participatie van medeoprichter Maurice Dekkers valt terug tot 9 procent (13,95% vóór de deal) en die van ex-topmanager Eveline Raijmans tot 7 procent (tegenover 10,31%).

Tv-programma

Beltman kocht het bedrijf in 2010, maar Tony's Chocolonely werd zes jaar voordien opgericht door Teun ('Tony') van de Keuken. Die richtte het chocoladebedrijf op voor zijn tv-programma 'Keuringsdienst van Waarde'. Hij ontdekte dat veel chocolade gemaakt werd van cacao die is geoogst met dwangarbeid, ook door kinderen.

Omdat hij vond dat hij als consument medeplichtig was aan slavenarbeid ging hij zich aangeven. Toen zijn klacht werd verworpen en er geen rechtszaak kwam, besloot hij zijn eigen chocolademerk op te richten en daarvoor alleen slavenvrije chocolade te gebruiken.

43,2 miljoen Repen Tony's Chocolonely verkocht het afgelopen boekjaar (2018-2019) 43,2 miljoen chocoladerepen.

Het bedrijf groeide de jongste jaren fors. In eigen land, maar ook erbuiten. Chocolonely-repen zijn behalve in Nederland te koop in België, Denemarken, Duitsland, Finland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Over het boekjaar 2018-2019 verkocht Tony's Chocolonely er 43,2 miljoen. Eind 2018 bedroeg Tony's marktaandeel in chocoladerepen Nederland 19 procent. Dat is meer dan dat van multinationals als Mars en Nestlé.

Minieme winst

Maar de snelle groei vertaalt zich niet in de financiële resultaten. Op de fors groeiende omzet realiseert het Amsterdamse bedrijf maar een minieme winst. In het boekjaar 2018-2019 klommen de inkomsten met meer dan een kwart naar bijna 70 miljoen euro, maar bedroeg de winst slechts 2.656 euro. Een peulschil. De brutobedrijfswinst (ebitda) over 2018-2019 kwam uit op 1,4 miljoen.