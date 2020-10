AB InBev verbaast met groei

's Werelds grootste brouwer zag zijn verkochte volumes bier in het derde kwartaal aandikken. CEO Carlos Brito schrapt het interimdividend en houdt zo 1,6 miljard euro cash in huis.

De cafés liggen in de hele wereld aan banden door het coronavirus, dus AB InBev zal wel minder verkocht hebben in het derde kwartaal. Dat was samengevat de teneur van de beursanalisten die het aandeel van brouwer AB InBev opvolgen.

Geen tussentijds dividend AB InBev verrast ook door aan te kondigen dat er geen tussentijds dividend komt. Zo houdt AB InBev 1,6 miljard euro in kas. Dat is belangrijk om de schuldenberg onder controle te houden, nu de pandemie op de cashflow inhakt. Oud-CFO Felipe Dutra was zelf vooruitziend door begin 2019 via 'de moeder van alle schuldherschikkingen' de aflossingen van de schuld ver in de toekomst te schuiven. 'Hoewel onze activiteiten betere resultaten opleveren, blijven we geconfronteerd met onzekerheid en volatiliteit veroorzaakt door de Covid-19-pandemie', beargumenteert het bedrijf de beslissing. 'Dit past in het kader van onze financiële discipline en geeft prioriteit aan onze verbintenissen tot het afbouwen van de schuldenlast.' Hoe hoog de schuld en de ratio nu zijn, zegt AB InBev niet. In juni daalde de schulden van 100 naar 87 miljard dollar. Dat was toen 4,86 keer de brutobedrijfswinst. In het derde kwartaal loste AB InBev 11,4 miljard dollar schulden af.

Maar de Belgisch-Braziliaanse biergroep verbaast met groeicijfers. In de periode juli-september steeg de omzet met 4 procent, terwijl analisten rekenden op een daling van ruim 4 procent.

AB InBev wist ook in volume bijna 2 procent meer bier te verkopen. Ook hier vreesden analisten een krimp, met bijna 4 procent.

Groei in Brazilië

De winstgevendheid van de brouwer van Stella Artois en Budweiser daalde wel. De brutobedrijfswinst ging 0,8 procent achteruit. Maar ook dat is ruim beter dan de gevreesde krimp van 9 procent. In het tweede kwartaal, toen grote delen van de wereld in lockdown zaten, zag AB InBev bij liefst 17 procent lagere volumes de winst nog 34 procent krimpen.

In zijn rapport maakt AB InBev ook duidelijk waar de groei vandaan komt. In Brazilië steeg het verkochte volume bier met liefst een kwart. Het bedrijf wint er marktaandeel. Dat is een opvallende prestatie, want jarenlang ging AB InBev in het Latijns-Amerikaanse land achteruit.

Ook in andere belangrijke landen zette AB InBev stappen vooruit. Dat was zo in Mexico (meer dan 10 procent omzetgroei) en in de Verenigde Staten. Daar zette AB InBev 'sterke resultaten' neer. Hoeveel de omzet en het volume er groeide, zegt het niet. Maar in de volledige regio Noord-Amerika is er een stijging van 14,7 procent van de volumes en 19,5 procent van de omzet.

AB InBev had in het derde kwartaal dus een goed antwoord klaar op het coronavirus, dat mensen uit cafés houdt en ze meer thuis doet drinken. 'We konden onze toelveringsketen snel aanpassen', zegt AB InBev. De brouwer is de grootste ter wereld en kon die 'ongeëvenaarde schaal' blijkbaar in zijn voordeel uitspelen.

+25% Brazilië In Brazilië steeg de verkoop met een kwart, terwijl AB InBev er de laatste jaren fel achteruit ging.

AB InBev lanceerde nieuwe webwinkels om zijn bieren rechtstreeks aan de eindklanten te verkopen of legde meer de nadruk op zijn bestaande webwinkels. In België kreeg Jupiler een eigen webwinkel. Met de webwinkel Hopt.be is AB InBev al enkele jaren actief in eigen land.