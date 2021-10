AB InBev verbaast met hogere verkoop dan voor corona

AB InBev verwacht dit jaar meer winst te boeken dan eerst voorspeld. De brouwer slaagt erin meer bier verkopen dan precorona en verbaast daarmee vriend en vijand.

Michel Doukeris heeft zijn start als CEO van AB InBev niet gemist. De opvolger van Carlos Brito stelde donderdag het rapport voor van het kwartaal dat begon op zijn eerste werkdag als topman. Hij overtroefde de verwachtingen van analisten ruimschoots, waardoor het aandeel donderdag 7,5 procent hoger ging op de beurs van Brussel.

De essentie AB InBev groeide in het derde kwartaal harder dan voorspeld.

De Belgisch-Braziliaanse brouwer zet sinds enkele jaren meer in op volumegroei.

AB InBev doet het beter dan Heineken.

Analisten hadden verwacht dat de winst zou dalen, de volumes verkocht bier stabiel zouden zijn en de omzet licht stijgend. In de plaats ging de brutobedrijfswinst (ebitda) plus 3 procent tot 5,2 miljard dollar op 14,3 miljard dollar omzet (+8%). Het bedrijf verhoogt bovendien zijn winstprognose voor het hele boekjaar. Dacht AB InBev eerst zijn ebitda te doen groeien met 8 tot 12 procent, dan ligt de lat nu op 10 tot 12 procent.

Niet alleen coronaherstel

Het bedrijf groeide vorig kwartaal ook tegenover de zomer van 2019, voor de coronacrisis. Dat toont aan dat de cijfers niet alleen te verklaren zijn door het stilaan hernemende leven. 'AB InBev groeit vooral door de strategiewijziging die het in 2018 inzette', zegt Fernand de Boer, analist van Degroof Petercam. 'Toen steeg de omzet vooral door prijsverhogingen en door de groei van duurdere bieren (zoals Stella Artois, red.). Sindsdien werkt AB InBev aan volumegroei. Het lanceerde de voorbije jaren lokale bieren of andere dranken met alcohol.'

'Tien procent van onze huidige omzet komt van dranken die twee jaar geleden niet bestonden', zegt financieel directeur Fernando Tennenbaum in een gesprek met De Tijd. 'In Brazilië gaat het zelfs om 20 procent.' Niet toevallig groeide AB InBev er met 15 procent. In België lanceerde AB InBev met succes het blonde bier Victoria. 'Maar we zetten wereldwijd ook in op hard seltzer en cocktails in blik', zegt Tennenbaum.

Ook de digitale platformen die AB InBev in de voorbije jaren oprichtte, leveren nu groei op. 'We boeken intussen 5,5 miljard dollar omzet met BEES, een webwinkel waarop handelaars bier kunnen bestellen', zegt Tennenbaum. 'We hebben ook webwinkels die rechtstreeks aan de consument leveren.' Dergelijke platformen verfijnt AB InBev in één land, en rolt het nadien uit naar andere landen. Al zijn niet alle initiatieven een succes. De Jupiler-webshop sloot zopas na een jaar al de deuren.

Prijzen verhogen

De stijgende omzet was voor AB InBev een hefboom voor de winst, die ook steeg doordat het de stijgende grondstoffenprijzen kon absorberen. Als grootste brouwer ter wereld heeft AB InBev de macht om zijn prijzen te verhogen. Ook in België moeten supermarkten en cafébazen vanaf januari enkele procenten meer betalen voor AB InBev-bier. 'In enkele landen hebben we de prijzen verhoogd, maar dat doen we elk jaar', sust Tennenbaum.

Sommige waarnemers vrezen dat AB InBev in de komende maanden pas echt de gevolgen van de stijgende grondstoffenprijzen ondervindt. Tennenbaum wimpelt de opmerking af. 'Het is moeilijk voorspellingen te doen. Vorig jaar hadden we een tekort aan blikjes. Dit jaar zijn flesjes een probleem. Morgen is het weer iets anders. Altijd zijn we in staat geweest daarop te reageren.'

Het is opvallend hoe het rapport van de Belgisch-Braziliaanse brouwer afwijkt van dat van Heineken. De Nederlandse rivaal stelde een dag eerder teleur. 'Het verschil is grotendeels te wijten aan de landen waarin de brouwers actief zijn', zegt De Boer. 'Heineken wordt momenteel meer blootgesteld aan corona. Bijvoorbeeld in Vietnam, dat een relatief kleine markt is voor AB InBev.' In Mexico staat de biersector ook onder druk, waar Heineken meer last van heeft dan AB InBev. 'Heineken is een wereldwijde brouwer, maar boekt belangrijke delen van zijn omzet in Europa, Vietnam en Mexico. AB InBev is geografisch meer gespreid. Dat levert het bedrijf een betere bescherming op tegen corona.'