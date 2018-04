AB InBev verdedigt stabiel dividend

Tijdens de algemene vergadering stelden heel wat aandeelhouders vragen over het dividend, dat al enkele jaren stabiel is op 2 euro per aandeel. De AB InBev -top herhaalde dat het dividend stabiel blijft omdat het bedrijf zijn schuldenlast - die na de overname van SABMiller steeg naar zeven keer de ebitda - wil doen dalen naar twee keer de ebitda.

‘Op lange termijn willen we het dividend verhogen’, zei CEO Carlos Brito. Wanneer dat zal gebeuren, blijft vaag. ‘Onze schulden verlagen is een grote prioriteit. We hebben er een intern plan voor. We geven geen termijn of een snelheid vrij.’