AB InBev verhoogt jaarprognose na sterk kwartaal

In het derde kwartaal groeide de bierverkoop stevig. Na de sterke zomer rekent CEO Michel Doukeris nu voor heel 2021 op minstens 10 in plaats van 8 procent winstgroei.

AB InBev heeft er een sterk kwartaal opzitten. In liters verkocht 's werelds grootste brouwer deze zomer 3,4 procent meer, terwijl de analisten gemiddeld rekenden op een kleine krimp van 0,1 procent.

De hogere volumes vertaalden zich in combinatie met prijsstijgingen in een organische omzetgroei van 8 procent naar 14,3 miljard dollar of bijna dubbel zoveel als verwacht. De verwachte daling van de brutobedrijfswinst (-2%), werd een stijging: plus 3 procent tot 5,2 miljard dollar. Nochtans had de brouwerte kampen met tegenzittende valutakoersen en oplopende kosten voor grondstoffen als aluminium.

10% Prognose Dacht AB InBev zijn ebitda dit jaar eerst nog te doen groeien met 8 tot 12 procent, ligt de lat nu op 10 tot 12 procent.

'We hebben een volume en winstgroei die groter is dan voor de pandemie', klopt AB InBev-CEO Michel Doukeris zich op de borst. Het is het eerste kwartaal waarin Doukeris aan het roer stond. In de zomer nam hij de fakkel over van de vorige CEO, Carlos Brito.

Doukeris verhoogt de winstvewachting van het bedrijf voor het hele boekjaar. Dacht AB InBev zijn ebitda eerst nog te doen groeien met 8 tot 12 procent, ligt de lat nu op 10 tot 12 procent. Ter vergelijking: voor de publicatie van het kwartaalverslag, verwachtten beursanalisten een ebitdagroei van 9,8 procent voor het huidige boekjaar.