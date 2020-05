AB InBev verkocht in april een derde minder bier

De coronacrisis treft bierbrouwer AB InBev hard. In het eerst kwartaal daalde het volume verkocht bier met 9,3 procent. In april met liefst 32 procent.

De volumedaling van het eerste kwartaal is groter dan analisten hadden verwacht. Zij dachten dat AB InBev 7,9 procent volume zou verliezen.

Vooral in China zag AB InBev af. De volumes daalden er met 45,4 procent.

Ook elders werd AB InBev hard getroffen door het coronavirus. In grote delen van de wereld zijn cafés gesloten. Die zijn goed voor een derde van de volumes.

Minder winst

De groepsomzet nam af met 5,8 procent. Analisten hadden gerekend op een daling van 5,4 procent. De brutobedrijfswinst (ebitda) daalde 13,7 procent (analisten: -14,7 procent). De marge daalde met 331 basispunten naar 35,9 procent. In China daalde de brutobedrijfswinst 67,6 procent.

We verwachten dat de impact op onze resultaten voor het tweede kwartaal veel groter zal zijn dan in het eerste kwartaal. AB InBev

De omzet en de winst daalden in het eerste kwartaal dus minder hard dan de volumes. Dat komt doordat AB InBev uit elke verkochte hectoliter bier 3,9 procent meer inkomsten wist te persen.

AB InBev bespaart. Het schrapt investeringen of schort ze op. 'We evalueren alle verkoops- en marketinginvesteringen die niet doeltreffend blijken in de huidige omstandigheden opnieuw en, indien mogelijk, heronderhandelen we commerciële contracten, inclusief sponsoring.'

De directie levert 20 procent loon in. Zakenreizen en bedrijfsevenementen worden geannuleerd.

Tweede kwartaal

'We verwachten dat de impact op onze resultaten voor het tweede kwartaal veel groter zal zijn dan in het eerste kwartaal', schrijft AB InBev. In april verkocht AB InBev liefst 32 procent minder bier dan in april 2019.

In het belangrijke land Mexico ondervond AB InBev in het eerste kwartaal bijvoorbeeld geen enkel probleem. Maar begin april kwam er ook daar en lockdown. De cafés gingen dicht en ook de verkoop in de winkels staat onder druk. Mede doordat de overheid brouwerijen beperkingen oplegt, zijn er in de meeste supermarkten gaten in de bierrekken.

Ook in Zuid-Afrika, een ander belangrijk land, zal AB InBev in het tweede kwartaal afzien. De overheid verbood op 27 maart de verkoop van alcohol.

Prognose

Enkele weken geleden schrapte de brouwer al zijn omzet- en winstprognoses voor 2020. 'De volledige impact van de COVID-19-pandemie op onze toekomstige resultaten blijft onzeker', herhaalt AB InBev.

AB InBev verlaagde eerder zijn slotdividend voor 2019 al van 1 euro naar 50 cent. Een verdere verlaging komt er vooralsnog niet.