AB InBev verkoopt Australische tak aan Japans Asahi

AB InBev trok eind vorige week de beursintroductie van zijn Aziatische tak op de beurs van Hongkong in. Met een verhoopte opbrengst van ruim 9 miljard dollar (8 miljard euro) had dat de grootste beursoperatie van het jaar kunnen worden. De Aziatische beursgang moest AB InBev ook helpen om zijn schuldenberg af te bouwen. Het afblazen van de operatie was dan ook een dikke streep door de rekening van CEO Carlos Brito & co.