AB InBev verkoopt Duitse brouwerijen niet

De gesprekken met alle kandidaten voor de overname van Hasseröder en Diebels werden stilgelegd.

De brouwreus AB InBev ziet af van de plannen om de Duitse biermerken Hasseröder, het nummer vijf in Duitsland, en Diebels samen met de bijhorende brouwerijen van de hand te doen. Dat meldt de Duitse tak woensdag in een mededeling.

Al bijna twee jaar geleden was er sprake van een nakende verkoop van de merken die AB InBev in handen kreeg na de overname van sectorgenoot SABMiller. Begin 2018 was er sprake van een akkoord met de investeerder CK Corporate Finance, maar die slaagde er volgens gespecialiseerde websites niet in 200 miljoen euro op tafel te leggen.

Aanzienlijk minder

Daarna ondernam het Belgisch-Braziliaanse concern een nieuwe poging. De website Inside Getränke schreef onlangs dat er nog één kandidaat over was, opnieuw een financiële speler. Maar die bood aanzienlijk minder dan de prijs waarvan vorig jaar sprake was. De verwachting was dan ook dat de verkoop zou worden stopgezet.

Dat is nu effectief het geval. AB InBev heeft het in een kort persbericht alleen over 'een nieuwe strategie voor de Duitse activiteiten', met als gevolg dat de verkoop niet doorgaat en dat 'de gesprekken met alle geïnteresseerden stopgezet zijn'. Hasseröder en Diebels zullen, nog steeds volgens de mededeling, 'een nieuwe rol in ons portfolio spelen'.