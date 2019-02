AB InBev verkoopt amper meer bier, maar belooft dit jaar beterschap

De schuldgraad van AB InBev daalde in 2018 erg traag. Schommelende wisselkoersen speelden AB InBev parten.

De omzet van AB InBev steeg op vergelijkbare basis met 4,8 procent naar 54,6 miljard dollar. Het bedrijf verkocht 567 miljoen hectoliter bier, dat is 0,3 procent meer dan in 2017. De brutobedrijfswinst (ebitda) ging 7,9 procent omhoog naar 22,1 miljard dollar.

Qua omzet en volumegroei doet AB InBev het even goed als analisten hadden gedacht. Qua winstgroei doet AB InBev het 9 procentpunten beter.

AB InBev slaagt er al jaren amper in om meer bier te verkopen. In 2017 bleven de volumes met 0,2 procent groei ook stabiel. Concurrenten Heineken en Carlsberg drijven de volumes wel op en pikken marktaandeel in. In Brazilië, Argentinië en Zuid-Afrika stond AB InBev onder grote druk. Ook in de VS daalde de omzet opnieuw, met 0,7 procent.

Dat AB InBev er qua winst wel op vooruitgaat, is te verklaren doordat het bedrijf volop bespaart. Vorig jaar sneed AB InBev 805 miljoen dollar kosten weg.

Dat heeft het te danken aan de overname van concurrenten SABMiller in 2016. Die fusie moet AB InBev in totaal 3,2 miljard dollar kostenbesparingen opleveren. Daarvan is 2,9 miljard euro al gerealiseerd.

Schuldgraad stabiel

Ondanks de stijgende winst, lukt het AB InBev om iets te doen aan zijn erg hoge schuldgraad. Met 102,5 miljard dollar was de schuldenberg 4,8 keer hoger dan de brutobedrijfswinst (ebitda). Er was amper evolutie, want in 2017 was de schuldratio 4,6. De hoge schuldgraad verklaart mee waarom AB InBev vorig jaar 40 procent minder waard werd op de beurs.

'Een ongunstige valutavolatiliteit op opkomende markten had een negatief effect op onze kasstroom en zette een rem op onze plannen voor afbouw van de schuldpositie. Bijgevolg hebben we de uitbetaling van dividenden in oktober proactief met 50 procent verlaagd om de afbouw van de schuldpositie te versnellen in lijn met onze prioriteiten op het vlak van kapitaaltoewijzing', zegt AB InBev in een mededeling. AB InBev zegt dat de schuldgraad eind 2020 lager zal zijn dan factor 4.

Halvering dividend

AB InBev nam vorig jaar drastische maatregelen om zijn schuldpositie te verbeteren. Het totaaldividend voor 2018 halveert naar 1,80 euro, kondigde AB Inbev in oktober al aan. Daarvan werd in november al 80 cent betaald. Door de ingreep komt er 3,6 miljard euro vrij om schulden af te betalen.

Naast de dividendverlaging nam AB InBev nog maatregelen om de schulden af te bouwen. Het schreef nieuwe obligaties ter waarde van 15,5 miljard dollar uit en kocht oude ter waarde van 16 miljard af. De nieuwe schulden lopen over 20 jaar, terwijl de oude binnen 4,6 jaar moesten worden terugbetaald.