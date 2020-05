AB InBev verkoopt een derde minder bier door corona

AB InBev is voor een derde afhankelijk van de cafés, waarvan er heel wat gesloten zijn in de hele wereld.

In de hele wereld zijn cafés en restaurants toe door het coronavirus. AB InBev draagt de gevolgen. In april verkocht het 32 procent minder bier. Terwijl de schuldgraad weer stijgt, reageren beleggers opgelucht.

De Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev kondigde donderdag aan dat hij in de eerste drie maanden van dit jaar in liters 9,3 procent minder heeft verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. De daling kwam er vooral door China, dat in lockdown ging omdat het coronavirus er uitbrak. De volumes daalden er met 45,4 procent.

In China verkoopt AB InBev het gros van zijn bier in cafés en restaurants. Terwijl die het hardst getroffen worden door de quarantaine. Chinezen kochten meer bier in de supermarkt en ook online, maar dat is maar een doekje voor het bloeden.

Besparingsprogramma

De groepsomzet en de -winst daalden in het eerste kwartaal minder dan de volumes. De omzet lag 5,8 procent lager en de brutobedrijfswinst (ebitda) 13,7 procent. De marge daalde met 331 basispunten naar 35,9 procent.

-20% Salaris directie CEO Carlos Brito en de rest van de directie leveren 20 procent salaris in.

Dat komt doordat AB InBev uit elke verkochte hectoliter bier 3,9 procent meer inkomsten kon persen. Daarnaast lanceerde de brouwer van Stella Artois en Leffe een besparingsprogramma. Het bedrijf schrapt investeringen of schort ze op. 'We evalueren alle verkoops- en marketinginvesteringen die niet doeltreffend blijken in de huidige omstandigheden en, indien mogelijk, heronderhandelen we commerciële contracten, inclusief sponsoring.' Zakenreizen en bedrijfsevenementen worden geannuleerd. CEO Carlos Brito en de rest van de directie leveren 20 procent salaris in.

Toch moeten beleggers zich schrap zetten voor nog een slechter tweede kwartaal. 'We verwachten dat de impact op onze resultaten voor het tweede kwartaal veel groter zal zijn dan in het eerste kwartaal', schrijft AB InBev. In april verkocht AB InBev liefst 32 procent minder bier dan in april 2019. Op wereldschaal verkoopt AB InBev een derde van zijn bier in cafés.

Alcoholverbod

De forse daling in april is te verklaren doordat corona zich toen verspreidde in Europa en Amerika. In het belangrijke Mexico ondervond AB InBev in het eerste kwartaal geen enkel probleem. Maar begin april kwam er ook daar een lockdown.

Ook in Zuid-Afrika, een ander belangrijk land, zal AB InBev in het tweede kwartaal afzien. De overheid verbood op 27 maart de verkoop van alcohol.

Het is al een tijd duidelijk dat AB InBev zwaar onder druk komt door corona. Om voldoende cash te hebben nam de brouwer midden maart en kredietlijn helemaal op. Twee weken later gaf de groep voor 4,5 miljard euro obligaties uit. Bovendien halveerde AB InBev zijn slotdividend voor 2019.

Op 1 juni stort de Japanse brouwreus Asahi 11 miljard dollar op de rekening van AB InBev in ruil voor de Australische activiteiten van het bedrijf.

'Alles bij elkaar heeft AB InBev dan zo'n 30 miljard dollar cash', zegt beursanalist Wim Hoste (KBC Securities). 'Daarmee kunnen ze de schulden van de komende vijf jaar aflossen.'

De schuldenberg blijft een heet hangijzer. 'We verwachten dat de verhouding tussen schulden en brutobedrijfswinst (ebitda) dit jaar stijgt van 4 naar 4,9 omdat de ebitda 20 procent zal dalen', zegt Hoste. 'Maar als de verkoop volgend jaar naar verwachting herstelt, daalt de schuldgraad dan weer.'