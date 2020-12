AB InBev verkoopt helft Amerikaanse blikjesfabrieken

AB InBev zal de opbrengst van de transactie gebruiken om zijn enorme schuldenlast te verminderen. De overname van SABMiller in 2015 zadelde AB InBev met een Mount Everest aan schulden op. Eind juni had de Belgische bierreus nog 87,4 miljard dollar schulden op de balans staan of 4,9 keer zijn brutobedrijfswinst (ebitda). In het derde kwartaal loste AB InBev 11,4 miljard dollar schulden af.