AB InBev verkoopt weer meer bier

AB InBev presteerde in 2017 naar verwachting. Het slaagde erin licht meer bier te verkopen. Het dividend blijft stabiel op 3,60 euro.

De Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev is erin geslaagd vorig jaar meer liters bier te verkopen. Het volume nam toe met 0,2 procent naar 613 miljoen hectoliter. In de laatste drie maanden van 2017 bedroeg de stijging zelfs 1,6 procent. Een jaar geleden moest AB InBev nog opbiechten dat de volumes in 2016 met 2 procent waren gedaald.

Door de volumegroei komt de omzet van de Stella Artois-brouwer uit op 56,4 miljard dollar. 5,1 procent meer dan in 2016 en pal op het niveau dat analisten hadden voorspeld, als wordt vergeleken met de consensus van het persbureau Bloomberg.

Stabiel dividend

Voor de winst doet AB InBev het iets beter dan analisten hadden gedacht. De bedrijfskasstroom (ebitda) steeg met 13,4 procent naar 22 miljard dollar (consensus: 21,8 miljard). Daardoor steeg de winst per aandeel van 2,83 dollar naar 4,04 dollar. Een stevige stijging, maar de analisten hadden de lat op 4,09 gelegd.

De brouwer van bieren als Stella Artois, Leffe en Budweiser keert zijn aandeelhouders voor het boekjaar 2017 in totaal 3,60 euro per aandeel dividend uit. Bovenop het interim-dividend van november (1,60 euro) komt nog eens 2 euro. Dat gebeurde op exact dezelfde manier voor 2016. Ook in 2015 lag het dividend op 3,60 euro.

'Meer omzet en winst in 2018' AB InBev voorspelt dat zijn omzet en ebitda in 2018 opnieuw zullen groeien. De eerste drie maanden van dit jaar zijn wel moeilijk, zegt het bedrijf. De brouwer gaat verder kosten besparen dankzij de overname van SABMiller. 'We houden vast aan onze verwachting om in totaal 3,2 miljard dollar te besparen. Het resterende saldo van iets meer dan 1 miljard dollar zal naar verwachting in de komende twee à drie jaar gerealiseerd worden.'

De brouwer herhaalt zijn boodschap dat de dividenden op termijn zullen stijgen. 'Ook al wordt verwacht dat de groei op korte termijn beperkt zal blijven gezien het belang van de schuldafbouw.' De verhouding tussen de nettoschuld en de ebitda daalde vorig jaar van 5,5 naar 4,8. Dat wil AB InBev nog verlagen naar factor 2.

Sterk vierde kwartaal

Vooral tussen oktober en december vorig jaar presteerde AB InBev erg sterk, en boven de verwachtingen van analisten. De volumes stegen met 1,6 procent, de omzet met 8,2 procent en de ebitda met 21 procent.

AB InBev verwijst naar de overname van SABMiller als factor die de winst en het volume doet stijgen. 'Door de structurele wijziging van onze wereldwijde voetafdruk ten gevolge van de combinatie met SABMiller richten we ons op markten waar we een grotere groei kunnen realiseren', staat in een persbericht. SABMiller stond - in tegenstelling tot AB InBev - erg sterk in Afrika, waar AB InBev de laatste maanden zwaar op inzet.

Daardoor versnelde de ebitda-groei in de laatste drie maanden van 2017 naar 23,7 procent. Over heel het jaar was dat amper 1,7 procent.

Brazilië herstelt

Daarnaast is er eindelijk sprake van herstel in Brazilië. In de afgelopen jaren stond AB InBev er danig onder druk doordat de bevolking - murw geslagen door politieke en economische crisissen - minder uitgaf, ook aan bier.

23,7% Brazilië De ebitda-groei steeg in Brazilië in de laatste drie maanden van 2017 naar 23,7 procent. Over heel het jaar was dat amper 1,7 procent.

Over het hele jaar steeg de omzet er met 5,6 procent, maar in het vierde kwartaal versnelde het tempo naar 13,3 procent. In heel 2017 daalde het verkochte volume met 0,6 procent, maar in het vierde kwartaal verkocht AB InBev 2,9 procent meer hectoliters.

Voor 2018 maant AB InBev wel aan tot voorzichtigheid, want het politieke en economische klimaat blijft er moeilijk.

Marktaandeelverlies in Amerika

In de VS, een andere belangrijke regio voor AB InBev, is de winstgevendheid toegenomen. De ebitda steeg er met 1,9 procent.

85 Bud Light AB InBev dreef zijn winst in de VS op, maar de belangrijkste merken Budweiser en Bud Light blijven achteruit gaan. Die laatste verloor 85 basispunten marktaandeel.

Maar toch blijft AB InBev er zwaar onder druk staan. Het marktaandeel daalde er met liefst 75 basispunten. 'Daar zijn we niet tevreden mee', zegt AB InBev.

Vooral de twee publieksbieren Budweiser en Bud Light staan onder druk. Ze hebben het minder goed gedaan dan hun directe concurrenten. Het marktaandeel van Budweiser daalde in 2017 met 40 basispunten en Bud Light ging zelfs met 85 punten achteruit.