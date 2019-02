AB InBev verstevigt macht met 'bron van succes Westvleteren'

Door de 'Tripadvisor van het bier' over te nemen, koopt AB InBev een massa data over bier. En een belangrijk platform waarmee kleine artisanale brouwers klanten rekruteren. 'Voor hen is en blijft AB InBev de grote vijand.'

Ongerustheid bij duizenden diehard bierfanaten in de hele wereld en honderden kleine brouwers. De beursgenoteerde Belgische-Braziliaanse bierreus AB InBev neemt RateBeer over, een website waarop bierliefhebbers scores geven aan en recensies schrijven over bier. 'RateBeer is voor de bierwereld wat TripAdvisor is voor het toerisme', zegt biersommelier Sofie Vanrafelghem.

De site ligt aan de basis van het wereldwijde succes van het Belgische trappistenbier Westvleteren 12. Dat stond jarenlang op nummer één in de top 50 van beste bieren die RateBeer elk jaar opstelt.

Klanten vinden

Daarnaast is RateBeer voor veel kleinschalige onafhankelijke brouwers een belangrijke manier om klanten te vinden. 'Voor ons is RateBeer belangrijk voor de export naar het buitenland', zegt Ronald Mengerink. Hij is de eigenaar van Dochter van de Korenaar, een kleine brouwerij uit Baarle-Hertog die populair is bij bierfanaten.

RateBeer is belangrijk voor de export naar het buitenland. Als je score niet hoog genoeg is, willen importeurs niet met je in zee gaan. Ronald Mengerink Eigenaar brouwer Dochter van de Korenaar

'Wanneer we bier willen exporteren, moeten we in het exportland een importeur vinden. Veel van hen kijken naar de score van een brouwer op RateBeer. Als je score niet hoog genoeg is, willen ze niet met je in zee gaan.'

Waarnemers denken dat AB InBev Ratebeer overneemt voor de grote hoeveelheid data waarover de site beschikt. 'Daarmee kan AB InBev welke bierstijlen in de smaak vallen, bij wie en waar', zegt Erik Mannens, een datawetenschapper van de Universiteit Gent.

'Dankzij Ratebeer kunnen ze hun marktonderzoek verbeteren. Zo kan AB InBev beter reageren op de opkomst van nieuwe bierstijlen.'

India Pale Ale

Hij verwijst naar hoe AB InBev de voorbije jaren de boot miste bij de wereldwijde opkomst van de India Pale Ale (IPA), een bittere bierstijl. 'Met de gegevens van RateBeer hadden ze kunnen voorspellen dat de IPA's populair zouden worden, en hadden ze sneller kunnen reageren.'

De dag dat mensen ons bier niet meer kopen, is het gedaan met ons. Daarom gebruiken we technologie ook om meer inzicht te krijgen in wat de consument wil. Carlos Brito CEO AB InBev

Wat AB InBev precies van plan is met RateBeer en zijn database, blijft vaag. Op de vraag of AB InBev de data zal gebruiken voor marktonderzoek en productontwikkeling antwoordt woordvoerder Ingvild Van Lysebetten: 'RateBeer blijft onafhankelijk werken.'

AB InBev koopt RateBeer omdat het de positie van bier versterkt, zegt ze. 'We willen het platform verder uitbouwen en zo RateBeer's missie te steunen om het imago van bier in de hele wereld te versterken en de kennis over bier te vergroten.'

De brouwer kocht in 2017 al een minderheid van het bedrijf. 'Nadien werkt ZX Ventures (een dochter van AB InBev, red.) nauw samen met RateBeer om de gebruikservaring te verhogen.'

AB InBev wil blijven investeren in RateBeer. In Australië komt er na de overname door AB InBev een webshop waarop de best beoordeelde bieren van RateBeer te koop zullen zijn.

Huiveren

In de voorbije jaren kocht AB InBev nog andere databedrijven die actief zijn in de biersector. Zoals het Israëlische Weissbeerger. Dat databedrijf installeert meetapparatuur in cafés.

AB InBev heeft in België veel cafés in handen en verbiedt de uitbaters om bieren te verkopen van andere brouwers. Daardoor zijn veel kleine brouwers erg kwaad op AB InBev. Sofie Vanrafelghem Biersommelier

Data is erg belangrijk voor AB InBev, zei topman Carlos Brito afgelopen zomer aan De Tijd. 'De dag dat mensen ons bier niet meer kopen, is het gedaan met ons. Zo simpel is het. Daarom gebruiken we technologie ook om meer inzicht te krijgen in wat de consument wil.'

Ondertussen huiveren heel wat bierliefhebbers en brouwers bij de gedachte dat de grootste brouwer ter wereld de eigenaar is van een platform dat volgens hen kleine brouwers doet floreren. 'Veel liefhebbers en brouwers zien AB InBev als de vijand, omdat ze kleine brouwers kapot zouden willen maken', zegt Vanrafelghem.

'Velen zijn nog niet vergeten wat AB InBev in de afgelopen decennia gedaan heeft. De brouwer heeft in België veel cafés in handen en verbiedt de uitbaters om bieren te verkopen van andere brouwers. Daardoor zijn veel kleine brouwers erg kwaad op AB InBev. In de overname van RateBeer zien ze opnieuw een poging van AB InBev om hen stokken in de wielen te steken en de markt voor hen af te schermen.'

Boycot

Onder andere geuezemaker Cantillon riep zijn klanten al op om weg te blijven van RateBeer. 'Zo ver ga ik niet, maar ik maak me wel zorgen', zegt Mengerink van Dochter van de Korenaar. 'Een site voor bierliefhebbers en een conglomeraat, dat gaat moeilijk samen.'