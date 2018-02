AB InBev vervangt Jupiler door Belgium tijdens WK

Tijdens het WK voetbal in Rusland moeten liefhebbers van het AB InBev-pilsbier Jupiler op zoek naar de merknaam Belgium. Een stunt die de brouwer in de VS ook al eens probeerde met Budweiser, met beperkt succes.

De merknaam Jupiler verdwijnt dus niet definitief, een gerucht dat eerder de ronde deed. Het gaat om een marketingstunt in een poging om het wagonnetje van Jupiler te koppelen aan de te verwachten Rode Duivels-gekte tijdens het komende WK voetbal dat op 14 juni van start gaat in Rusland.

Maar zo lang wacht biergigant AB InBev niet. Al vanaf vandaag, 20 februari, verdwijnt de merknaam Jupiler uit de winkelrekken gedurende 5 maanden. Alle verpakkingen krijgen de tijdelijke merknaam. De tijdelijke naam gaat gepaard met de campagne #wearebelgium om de Rode Duivels te ondersteunen. De bierbrouwer wil naar eigen zeggen een 'volksbeweging' creëren rond de nationale ploeg.

America flopte in VS

Schermvullende weergave De tijdelijke naamswijziging van Budweiser in America uit 2016. ©REUTERS

AB InBev is met de stunt niet aan zijn proefstuk toe. In 2016 probeerde de brouwer al iets gelijkaardigs met zijn Amerikaanse pilsbier Budweiser. Dat merk werd toen in de zomer omgedoopt tot America in de aanloop naar de Olympische Spelen, met als eindpunt de presidentsverkiezingen van november.

De intentie was duidelijk. Budweiser kampt al jaren met een tanend marktaandeel in de VS. Jonge bierdrinkers worden niet warm van het bier, een klassieke Amerikaanse pils met een weinig uitgesproken smaak. Millennials verkiezen de zogenaamde 'craft beers' of speciaalbieren, of andere alcoholische dranken dan bier.

De bedoeling was om die, zeer belangrijke, categorie van consumenten alsnog enthousiast te krijgen met een stevige scheut patriottisme. Aanvankelijk creëerde de tijdelijke naamswijziging wel wat opwinding, maar dat ging al heel snel liggen en leidde dus niet tot een fundamentele verandering van de perceptie van het merk Budweiser - 'het bier dat mijn vader drinkt'. Dat bleek althans uit de BrandIndex van marktonderzoeker YouGov.

Donald Trump

De marketingcampagne in de VS had bovendien nog een heel specifiek Amerikaans probleem. Budweiser wordt gebrouwen door Anheuser Busch, dat in 2008 werd overgenomen door InBev. In de perceptie van veel Amerikanen is het bier daarom niet meer echt Amerikaans, wat botste met de 'America First'-ideologie die de campagne van huidig president Donald Trump kenmerkte. De naamswijziging van Budweiser kreeg dus al snel de kritiek dat ze 'hypocriet' was.

Vraag is nu of Jupiler datzelfde probleem gaat ondervinden in ons land, waar het Belgische karakter van de globale biergigant AB InBev ook vaak in twijfel wordt getrokken.