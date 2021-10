'AB InBev werkt aan verkoop Duitse biermerken'

AB InBev zou Duitsland, de grootste biermarkt in Europa, vaarwel willen zeggen. Volgens Bloomberg werkt de bierreus aan een exit uit het land en wil het zijn volledige portefeuille met regionale merken in de etalage zetten. Een verkoop zou volgens het persagentschap 1 miljard euro kunnen opleveren.

Het nieuws wordt niet expliciet bevestigd door het bedrijf. 'We evalueren continu onze mogelijkheden om groei te stimuleren', aldus een woordvoerder in een e-mail.

AB InBev brouwt in Duitsland onder meer Franziskaner Weissbier, Hasseröder en Diebels. De brouwerij in Bremen, waar het grootste merk Beck's wordt gebrouwen, is de grootste van het land. Naast Bremen brouwt AB InBev ook nog in München, Issum (Noordrijn-Westfalen) en Wernigrode (Saksen-Anhalt). Het bedrijf stelt er 2.000 mensen te werk.