AB Inbev blaast Aziatische beursgang af

'De vennootschap zal de marktomstandigheden nauw opvolgen in het kader van de voortdurende evaluatie van haar opties om aandeelhouderswaarde te verhogen, activiteiten te optimaliseren en langetermijngroei te realiseren onder een strikte financiële discipline', laat het bedrijf vrijdagavond weten in een summier persbericht.

De annulering van wat de grootste beursintroductie van het jaar had moeten worden, komt niet helemaal als een verrassing. De voorbije dagen werd al duidelijk dat AB Inbev en zijn bankiers het financiële potentieel van de beursgang te optimistisch hadden ingeschat.

Scepsis

Vorige week legde AB InBev de uitgifteprijs vast tussen 40 en 47 Hongkongse dollar (5,13 en 6,02 Amerikaanse dollar). Maar die prijsvork stuitte vrijwel meteen op scepsis bij waarnemers. Onder andere het beurshuis Bernstein was kritisch. Uit hun onderzoek bleek dat beleggers hoogstens 38 tot 40 Hongkongse dollar (HKD) willen geven voor een Budweiser APAC-aandeel.

AB InBev wilde 1,63 miljard aandelen van Budweiser APAC naar de beurs brengen. Dat is zo’n 15 procent van het totaal. De operatie moest 8,3 tot 9,8 miljard dollar opleveren, wat nog een stuk meer is dan de opbrengst van de beursgang van het techbedrijf Uber (8,1 miljard dollar). Dat was vier maanden geleden de grootste beursgang op dat moment.