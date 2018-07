Aandeel Fever-Tree bruist door groeiende verkoopcijfers

De tonics en andere frisdranken van Fever-Tree blijven aan populariteit winnen. De oprichters zijn in hun opzet geslaagd: de tot suikerdrank verworden tonic in ere herstellen.

Het aandeel van de Britse drankenproducent Fever-Tree Drinks spurtte dinsdag bijna 10 procent hoger nadat het bedrijf zijn resultaten voor de eerste helft van 2018 gepresenteerd had (zie kader). Zowel qua verkoops-, winst- en waardegroei legt het bedrijf al jaren een steile rit naar boven af (zie kader).

Halfjaarresultaten Fevertree Omzet: 104,2 miljoen euro (+45%)

Aangepast brutobedrijfswinst (ebitda): 34 miljoen euro (+35%)

Dit jaar steeg de beurskoers al met 50 procent, naar een beurswaarde van 4,4 miljard pond. In 2016 en 2015 verdubbelde het bedrijf telkens in waarde.

Dat de koers een boost kreeg, is ook te verklaren door de goede vooruitzichten voor de jaarhelft die nu bezig is. 'We verwachten dat de resultaten voor het volledige jaar vlot de verwachtingen zullen overstijgen', liet Fever-Tree weten.

Herleven

Het bedrijf blijft hoofdzakelijk scoren met tonic, maar in mindere mate ook met cola, limonade en dranken op basis van gember. Zelfs in zijn thuisland Groot-Brittannië, waar Fever-Tree al sinds 2005 drank verkoopt, nam de verkoop tussen januari en juni nog met 73 procent toe.

Fever-Tree groeit ook in België Jaarlijks spenderen België intussen zo'n 30 miljoen euro aan de Fever-Tree-tonics. 'De omzet stijgt nog elk jaar met een percentage van twee cijfers', zegt Stefaan Bettens. Hij is de CEO van Jet Import, de importeur die de dranken in België verkoopt. 'We zien dat mensen de tonic nu ook beginnen te mengen met wodka en dat ze ook meer puur gedronken wordt. Daar spelen we op in door nieuwe verpakkingen te lanceren. We lanceren momenteel Fever-Tree in blik. We brengen ook een lightversie naar de Belgische markt. Die wordt niet gezoet met kunstmatige stoffen, maar bevat simpelweg minder suiker.' Bettens ziet Fevertree-oprichter Tim Warrillow twee tot drie keer per jaar. 'De oprichters zijn operationeel nog erg actief in het bedrijf. Ze komen geregeld met nieuwe innovatie.' Bettens gelooft dat Fever-tree fors zal blijven groeien. 'Hun succes is veel breder dan de opkomst van gin-tonic. Ze hebben met hun weinig gesuikerde frisdranken geen hype gecreëerd maar een nieuwe drankcategorie.'

Het succes van Fever-Tree stamt uit het begin van het vorig decennium, toen de oprichters Charles Rolls en Tim Warrillow aanvoelden dat gin-tonic aan een revival zou beginnen. Warrillow had er een carrière opzitten in de reclamewereld. 'In 2003 besloot ik te stoppen met mijn job en zocht ik een nieuwe uitdaging in de wereld van luxedranken', zei Warrillow vorig jaar in een interview met De Tijd. 'Specifiek keek ik naar gin. Daarom belde ik Charles, want hij had zichzelf op de kaart gezet door de Britse Plymouth-gin te doen herleven. Ik had tonic bestudeerd en hij kende alles van gin. Van het een kwam het ander.'

Schweppes

Het duo had naar eigen zeggen een voorgevoel dat de markt voor luxedranken die met elkaar gemixt worden, zou boomen. 'Niet alleen in het VK, maar ook daarbuiten. We zagen dat mensen bereid waren om meer te betalen voor producten met meer kwaliteit. Die wilden wij op de markt brengen', aldus Warrillow.

Hij ergerde zich aan het gebrek aan kwaliteit bij 'de grote drankengroepen die tonic maken', om Schweppes en Coca-Cola niet bij naam te noemen. 'Zij waren heer en meester in de categorie gemixte dranken. Maar hun focus was kosten verlagen, rationaliseren en efficiënter produceren. Ze waren vooral bezig te strijden met de witte producten van de supermarkten.'

Daardoor boetten ze volgens Warrillow aan kwaliteit in. 'Waar zij mee bezig waren was volledig tegenovergesteld aan wat er aan het gebeuren was in het topsegment van de markt.'

Kunstmatig

Dat inspireerde Rolls en Warrillow om iets volledig nieuws te doen. Ze wilden geen kunstmatige smaakstoffen gebruiken, zoals de drankenmultinationals. '18 maanden lang hebben we de geschiedenis van de tonic bestudeerd in de British Library. Zo belandden we in de Congo. Meerbepaald in het oostelijke deel, de meest wetteloze en gevaarlijke plek ter wereld.'