Aandeelhouders dagvaarden AB InBev

Een Amerikaans advocatenkantoor bestookt de bierreus met een zogenaamde class action. Een ander onderzoekt klachten van aandeelhouders om er mogelijk een op te starten.

De moeilijkheden van AB InBev, dat zich onlangs nog genoodzaakt zag de beursgang van zijn Aziatische tak af te blazen, vallen bij een aantal aandeelhouders niet in goede aarde. Ondanks het gedeeltelijke koersherstel van dit jaar.

Zo meldt het Amerikaanse advocatenkantoor The Schall Law Firm uit Los Angeles een groepsvordering van aandeelhouders - een class action in het Amerikaanse rechtssysteem - aangespannen te hebben tegen AB InBev wegens vermeende marktmisleiding. Dat staat in een persbericht van het kantoor.

The Shall Law Firm beschuldigt AB InBev ervan 'valse en materieel misleidende verklaringen aan de markt' te hebben afgelegd. Dat gebeurde vorig jaar, in verband met liquiditeit, werkkapitaal en risicofactoren. Volgens de aanklacht heeft het concern de markt te laat ingelicht over onder meer de lager dan verwachte groei in een aantal sleutelmarkten en de wisselkoerseffecten van zijn activiteiten in opkomende landen.

Dividend

De koude douche voor de aandeelhouders volgde op 25 oktober 2018 toen AB InBev bij zijn kwartaalresultaten het dividend halveerde. Dat deed de koers op Wall Street die dag bijna 10 procent zakken. 'Toen de markt geïnformeerd werd over de waarheid over Anheuser-Busch, leden de beleggers schade', aldus het advocatenkantoor.

Dat vertegenwoordigt blijkbaar vooral grote vissen die meer dan 100.000 dollar verloren. Het roept partijen die aandelen kochten tussen 1 maart en 24 oktober 2018 op zich aan te sluiten bij de class action.

'Aandelenfraude'

Een tweede advocatenkantoor, Pomerantz, startte een onderzoek op tegen AB InBev om gelijkaardige redenen. Pomerantz viseert eveneens de dividendverlaging en gaat na of 'Anheuser-Busch en sommige van zijn managers en/of bestuurders deelgenomen hebben aan aandelenfraude of andere onwettelijke zakelijke praktijken'.