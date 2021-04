Aandeelhouders gunnen ex-Heineken-topman Van Boxmeer omstreden vertrekpremie

Dat is een pak hoger dan het maximum van een jaarsalaris: de norm volgens de Nederlandse code voor bedrijfscultuur. Om die reden hadden de vermogensbeheerder MN en het pensioenfonds APG protest aangetekend tegen de royale vergoeding.

Volgens hen valt de premie moeilijk te rijmen met het moeilijke jaar 2020 waarin de omzet 12 procent kromp en er een verlies van 204 miljoen euro was. Om de coronacrisis te boven te komen kondigde Heineken in februari een ontslagronde van 8.000 jobs aan.

Miljoenenboete

Bovendien, stellen MN en APG, kost de premie Heineken 12,5 miljoen euro. Want omdat de vergoeding van 5,5 miljoen euro buitensporig hoog is (meer dan 559.000 euro), betaalt Heineken een fiscale boete van 7 miljoen euro.

Heineken verdedigt de vergoeding door erop te wijzen dat de topman al in dienst was voor de Nederlandse code van kracht werd.

In tegenstelling tot MN en APG keurde 92 procent van de aandeelhouders de vertrekpremie van Van Boxmeer op de algemene aandeelhoudersvergadering wel goed. Heineken verdedigt de vergoeding door erop te wijzen dat de topman al in dienst was voor de Nederlandse code van kracht werd.