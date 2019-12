Aardappelverwerker Clarebout wil fabriek in Duinkerke

De West-Vlaamse aardappelverwerkende reus plant een fabriek van 140 miljoen euro en 320 banen in de Noord-Franse stad vlakbij de Belgische grens.

Als de fabriek er komt, zou ze meteen de eerste in het buitenland zijn, zegt Clarebout. De verwerkingsfabriek zou komen in de haven van de Noord-Franse stad Duinkerke. Het gaat om een investering van 140 miljoen euro, goed voor 320 rechtstreekse banen de volgende vijf jaar.

Clarebout is de grootste diepvriesfrietenmaker van Europa.

Er werd al een dossier ingediend bij de bevoegde autoriteiten in Frankrijk, maar nog niet alle goedkeuringen zijn binnen. 'Voor een grote speler met globale ambities in de sector is Duinkerke the place to be', verduidelijkt een woordvoerder van Clarebout. 'Een derde van alle aardappelen die de Fransen eten, komt uit de regio Hauts-de-France en 4,3 procent van alle aardappelen die in Europa op ons bord komen. Er zit daar een ecosyteem met bijzonder veel expertise.'

Openbare consultatie

Maar het is nog niet zeker dat de fabriek er ook komt. Begin volgend jaar volgt eerst een periode van openbare consultatie, die de omwonenden de kans geeft de plannen in te kijken en vragen te formuleren. Het is vervolgens aan de lokale autoriteiten om al dan niet het licht op groen te zetten. Daarom kan Clarebout nog geen timing plakken op het Franse project.

Los van Belgische plannen

Clarebout beklemtoont dat zijn plannen in Noord-Frankrijk 'absoluut niets veranderen' aan de projecten die in ons land lopen.

653 miljoen Omzet Clarebout haalde in 2017 een omzet van 653 miljoen euro.

Het snel groeiende bedrijf, dat 1.600 mensen tewerkstelt en zijn hoofdzetel heeft in het West-Vlaamse Nieuwkerke, wil 300 à 500 miljoen euro investeren in een frietfabriek in de Henegouwse gemeente Frameries, een project dat de komende tien tot vijftien jaar 300 tot 500 jobs kan scheppen. Maar het project kampt met hevig verzet van de omwonenden.

Grootste Europese diepvriesfrietenmaker

Clarebout is de grootste diepvriesfrietenmaker van Europa, het is er zelfs groter dan het veel bekendere McCain. De snelgroeiende familiegroep van ondernemer Jan Clarebout verkocht in 2017 voor 653 miljoen euro frieten in de hele wereld. Hij koos van bij het begin voor verkoop onder privaat label, een markt die bij uitstek drijft op volume, scherpe prijzen en flexibiliteit.

Volgens een intimus is Clarebout altijd aan het rekenen en laat hij zich in het spel van vraag en aanbod zelden vangen. In onderhandelingen, onder meer met leveranciers, kan hij erg veeleisend zijn.

Zoon van aardappelhandelaar

Clarebout wist zich als zoon van een aardappelhandelaar in amper één generatie op te werpen tot de grootste frietkampioen van Europa. Hij weet als geen ander hoe hij de sector moet sturen, kan snel schakelen en kent iedereen in de sector bij de voornaam.