Abdij van Westmalle brouwt extra Extra's

Meer mensen krijgen toegang tot de Westmalle Extra, het bier dat de monniken in de abdij van Westmalle zelf bij de maaltijd drinken. De vermarkting van het blonde bier met 4,8 procent alcohol ligt in de lijn van de recente opmars van bieren met een lager alcoholgehalte.

Naast de Westmalle Dubbel en Tripel verkoopt de Abdij van Westmalle voortaan ook de Extra aan een groter publiek, via drankenhandels en de horeca. Het blonde bier met een lager alcoholgehalte is het oudste bier van de abdij, maar was tot nu alleen bedoeld voor de monniken. 'De Westmalle Extra is met zijn 4,8 procent alcoholgehalte te vergelijken met een pils, maar dan van hoge gisting', zegt Philippe Van Assche, de algemeen directeur van de brouwerij.

In de abdij van Westmalle wordt al sinds 1836 bier gebrouwen. De Dubbel en de Tripel zijn intussen klassiekers. De Extra werd alleen gedronken door monniken en hun gasten bij de maaltijd, en later ook in het café tegenover de abdij. Het werd ook in beperkte hoeveelheden verkocht - maximum één bak per persoon - op vrijdagochtend aan de poort van de abdij.

Bus met Italianen

Gewoonlijk werd de Extra maar twee keer per jaar gebrouwen, vorig jaar goed voor 440 hectoliter. Maar de jongste jaren steeg de vraag naar het Extra-bier aan de poort, wat soms overlast veroorzaakte. 'Op een dag kwam een busjes met vijf Italianen naar de abdij, die speciaal naar hier kwamen om ons bier te kopen, elk één bak', zegt Van Assche. 'Om te vermijden dat mensen bij wijze van spreken vakantie moeten nemen om aan ons bier te raken, bieden we het nu breder te koop aan.' Het bier zal in de loop van deze week verkrijgbaar zijn via gespecialiseerde drankenwinkels, en in de horeca wanneer die weer opengaat.

Volgens biersommelier Sofie Vanrafelghem is de Extra een 'verborgen parel', een bier met veel smaak en body ondanks het lage alcoholpercentage. Zo past de vermarkting van de Extra in de recente stijgende populariteit van bieren met minder alcohol. 'De mindset over alcohol is veranderd', zegt Vanrafelghem. 'Mensen drinken bedachtzamer. Een bier zoals de Extra bewijst dat bier niet zwaar hoeft te zijn om lekker te zijn.'

Productieplafond

De productie van de Extra blijft relatief klein. 'Onze capaciteit binnen de abdijmuren is beperkt, we willen niet inboeten op de productie van de Dubbel en de Tripel', zegt Van Assche. '2 procent van de capaciteit is voorbehouden voor de Extra, dat komt neer op zo'n 2.000 hectoliter per jaar. Dat is vier à vijf keer zoveel als we vandaag produceren.'

Hoewel minder zwaar bier aan populariteit wint, verwacht Van Assche geen stormloop op de Extra. De productie blijft op korte termijn beperkt tot die 2.000 hectoliter. 'Dit wordt geen gamechanger, er is al een groot aanbod. En zolang het bier niet in de supermarkten ligt, zal het zo'n vaart niet lopen.'

De bredere uitrol van de Extra komt er ook niet uit economische noodzaak, zegt Van Assche. 'De verkoop van de Tripel gaat al jaren in stijgende lijn, en dat compenseert de verkoop van de Dubbel, die licht achteruitgaat. Daarnaast werkt de abdij sowieso met een productieplafond: de monniken brouwen alleen bier om van te kunnen leven, nooit uit winstbejag.'

Volgens Van Assche was de beslissing al genomen voor corona, maar de lancering van de Extra kan op dit moment wel iets betekenen voor de drankenhandels en de horeca. 'De druk aan de poort op vrijdagochtend wordt weggenomen bij ons, en bierliefhebbers kunnen nu hun lokale café of speciaalzaak steunen.'