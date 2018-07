Activist voert druk op Nestlé op

De activistische aandeelhouder Daniel Loeb is niet te spreken over de strategie die de Zwitserse voedingsreus Nestlé volgt.

In een brief aan het topmanagement van Nestlé , met daarbij een rapport van 34 pagina's, drukt de activistische aandeelhouder Daniel Loeb zijn ongenoegen uit over de strategie van Nestlé. Loeb bezit via het investeringsfonds Third Point 1,25 procent van de aandelen van Nestlé.