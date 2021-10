Actrice Angelina Jolie verkoopt belang in Frans wijndomein

Het glamourkoppel, dat in een vechtscheiding is verwikkeld, kwam het wijndomein Chateau Miraval in 2008 op het spoor. De eerste drie jaar leasete het koppel het domein, dat gelegen is in het Zuid-Franse dorpje Correns, vlakbij Aix-en-Provence. In 2011 nam het stel het prachtige domein over voor 53 miljoen euro en bracht het onder in hun holding Quimicum, waar Jolie en Pitt elk 50 procent van de aandelen van bezaten.