Additievenspecialist Innovad in Scandinavische handen

Innovad is een specialist in voedingsadditieven voor runderen, varkens, gevogelte, maar ook vissen en schaaldieren, katten en honden. Het Antwerpse bedrijf maakt producten die de stress van de dieren onder controle houden, hun spijsvertering vergemakkelijken, maar ook antibacteriële middelen. Het bedrijf werd opgericht door de in Griekenland wonende Jamal Al-Saifi, de CEO van Innovad en een oudgediende in de additievensector.

CEO-wissel

IK waardeert Innovad bij de overname naar verluidt op meer dan 250 miljoen euro, wat overeenkomt met ongeveer twaalf keer de brutobedrijfswinst (ebtida) van 20 miljoen. IK krijgt het overgrote deel van de aandelen van de groep in handen. De rest komt in handen van medeoprichter Ben Letor - die Al-Saifi opvolgt als CEO - en van het management van het bedrijf. De transactie heeft ook betrekking op de Italiaanse producent van voedingsadditieven Add-Co Nutrition - een partner van Innovad -, dat een volledige dochter wordt van de Belgische groep.

Innovad is nog geen tien jaar oud. Het heeft een productiesite in Essen, ten noorden van Antwerpen. Net voor de verkoop op gang werd getrokken kocht Innovad het Lokerse bedrijf Eco Treasures, dat in maart failliet was gegaan. Eco Treasures is gespecialiseerd in natuurlijke extracten. Om die extracten te produceren gebruikt het verschillende vormen van extractietechnologie: CO2-extractie, persen, water/alcoholextracties en sproeidrogen (een industriële methode om poeder te vormen uit een oplossing).