'Adviseurs van de slager' op overnamepad

De ondernemersneven Depuydt zijn weer helemaal in charge bij het charcuteriebedrijf dat hun grootouders na de Tweede Wereldoorlog oprichtten. Bovendien nemen ze het Waalse Père Lejeune over.

De derde generatie van de West-Vlaamse familie Depuydt heeft het familiebedrijf Fermette Food Group weer volledig in handen. De neven Kurt en Yves Depuydt verkopen jaarlijks voor zo’n 110 miljoen euro vleeswaren, kaas en bereide maaltijden aan zelfstandige slagers, broodjeszaken, traiteurs en supermarkten van Delhaize, Spar, Alvo en Carrefour die worden uitgebaat door zelfstandigen. De voornaamste sectorgenoten van de Depuydts zijn de charcuterieafdeling van Willy Naessens en de Oost-Vlaamse vleesfamilie De Cock.

Fermette Food Group - Profiel >Verkoopt charcuterie, kaas en bereide maaltijden aan slagers, broodjeszaken, traiteurszaken en buurtsupermarkten. >Omzet: 110 miljoen euro >Brutobedrijfswinst (ebitda): 3,8 miljoen >Personeel: 158 mensen >Eigenaar: familie Depuydt (55%) en externe investeerders

‘Onze grootouders richtten het bedrijf in 1945 op als groothandel. In 1963 namen onze ouders het over’, zegt Kurt Depuydt. Toen zijn neef en hij in 1992 de zaak overnamen, werd ook de Waalse vleeswarenfabrikant Detry - bekend van het merk Aubel - aandeelhouder. Gaandeweg verkregen ze een meerderheid. ‘Mijn zoon, mijn neef en ik kochten onlangs hun belang terug, samen met enkele externe investeerders. Bovendien namen we Detry’s 100 procentdochter Père Lejeune over. Zo hebben we een volledige nationale dekking.’ De familie controleert nu 55 procent van Fermette Food Group.

Fermette versnijdt zijn charcuterie en kaas niet zelf. Het koopt vlees in van andere bedrijven en brengt het naar de winkels van zijn klanten. Het bedrijf verkoopt niet rechtstreeks aan grote ketens, zoals Delhaize en Carrefour. Die zijn in staat zelf hun assortiment samen te stellen en rechtstreeks in te kopen bij grote charcuterieversnijders en -verpakkers zoals Ter Beke.

Charcuterie en kaas in bulk

Tussen 2004 en nu deden we acht overnames. Kurt Depuydt CEO Fermette Food Group

Fermette mikt op kmo’s. ‘Wij specialiseren ons in charcuterie en kaas in bulk’, zegt commercieel directeur Tony De Bock. Het bedrijf verkoopt vooral fijne vleeswaren en kaas die in de winkel versneden worden. ‘We bieden maar weinig voorverpakte producten aan.’

‘Veel zelfstandige supermarktuitbaters willen hun klanten een verstoog van 10 tot 15 meter aanbieden’, zegt Depuydt. ‘Wij helpen en adviseren hen daarbij. Onze mensen gaan kijken in de winkel en denken mee na over hoe zo’n toonbank kan worden uitgebouwd. Anders dan industriële spelers kunnen wij specialiteiten en kleine hoeveelheden aanbieden. Daar is een slager of een zelfstandige ondernemer naar op zoek.’ Fermette verkoopt zowel merken - zoals Gandaham - als eigen huismerken.

Acht overnames

Père Lejeune is niet de eerste overname van Fermette. ‘Sinds 2004 deden we acht overnames. Drie weken geleden namen we nog het kaasbedrijf De Kaasboer uit Gent over’, zegt Depuydt. ‘We breiden er ons aanbod mee uit en daarom blijven we openstaan voor overnames. Ook geografisch slaat Fermette zijn vleugels uit. Het bedrijf is actief in Zuid-Nederland en in Noord-Frankrijk.