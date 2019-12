Advocate AB InBev-familie in beroep tegen Zwitserse veroordeling

De vestiging van AB InBev in Leuven. De familie de Spoelberch is een van de belangrijkste aandeelhouders van het bierconcern.

Het beroep schort haar uitlevering aan Luxemburg niet op.

De Belgische advocate Farida Chorfi die vorige week in Zwitserland werd veroordeeld wegens misstappen in verband met een aandelenpakket van de adellijke en vermogende AB InBev-familie de Spoelberch, gaat in beroep tegen het vonnis. Dat zegt een van haar advocaten dinsdag aan De Tijd. 'De brief vertrekt morgen', aldus de Zwitserse raadsman.

Daarmee staat het beroep nog niet vast. In het Zwitserse systeem moet eerst een aanvraag voor een beroep worden ingediend. Dat leidt tot de opstelling van het definitieve vonnis, met de motivering. Na de ontvangst daarvan heeft de betrokken partij 20 dagen om te beslissen of ze doorzet met het beroep of niet. Daarna kan het tot ongeveer een jaar duren voor het beroep effectief behandeld wordt, in dit geval door het hof van beroep van Genève.

2,5 jaar

De 57-jarige advocate liep voor de strafrechtbank van Genève een veroordeling op tot 2,5 jaar cel, waarvan 15 maanden met uitstel, voor witwassen en aandelenfraude. De rechtbank achtte het bewezen dat ze aandelen verduisterd had van twee leden van de familie de Spoelberch, een van de belangrijkste familiale aandeelhouders achter de Belgisch-Braziliaanse biergigant AB InBev.

Chorfi werkte lange tijd voor wijlen burggravin Amicie de Spoelberch en haar gezin, haar eveneens overleden man Luka Bailo en diens twee zonen die geadopteerd werden door de burggravin. De vrouw verduisterde 815.000 aandelen van een van de voorlopers van AB InBev die in een kluis van het gezin lagen.

Uitlevering