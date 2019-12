Advocate veroordeeld voor oplichting de Spoelberch-familie

Een Belgische advocate is in Zwitserland veroordeeld voor het verduisteren van aandelen van de familie de Spoelberch, een belangrijke aandeelhouder van de bierreus ABInBev.

De 57-jarige advocate, wiens naam niet is vrijgegeven, verduisterde Ab InBev-aandelen die nu meer dan 55 miljoen euro waard zijn. Ze ontkent elke vorm van verduistering. Volgens haar kreeg ze de aandelen als beloning voor haar werk.

Ze werkte lang voor burggravin en AB InBev-erfgename Amicie de Spoelberch, de weduwe van Luka Bailo. De familie Spoelberch is één van ’s lands rijkste families en een belangrijke aandeelhouder van de bierreus AB Inbev. Haar twee geadopteerde zonen Alexis en Patrice Bailo de Spoelberch, de kinderen uit een vorig huwelijk van Bailo, dienden een klacht in tegen de advocate voor oplichting. Na de dood van Bailo in 2004 zouden de aandelen zijn ontvreemd in Luxemburg.

Volgens het parket in Genève had de verdachte allerlei offshorebedrijven opgericht en stappen ondernomen om de oorsprong van de aandelen te verdoezelen.

Die aandelen waren lang spoorloos. Volgens het parket in Genève had de verdachte allerlei offshorebedrijven opgericht en stappen ondernomen om de oorsprong van de aandelen te verdoezelen.

Advocaat Vincent Jeanneret had het tijdens het proces over ‘bijna de perfecte misdaad’. ‘Maar wanneer je een financieel plan opstelt, moet je onthouden wat je al gedaan hebt. Uiteindelijk eindig je met het maken van grote fouten.’

Gerechtelijke documenten toonden volgens advocaat Jeanneret haastige transfers naar Singapore, Dubai en Monaco aan. Hij beschreef die feiten als een ‘Catch me if you can’-scenario, een allusie op de Hollywoodfilm over een meester-oplichter.