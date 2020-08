Al 67 besmettingen bij Westvlees in Staden

Bij het vleesverwerkende bedrijf Westvlees in Staden hebben al 67 medewerkers positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt de burgemeester van Staden, Francesco Vanderjeugd. De betrokken burgemeesters houden vrijdag overleg.

Het grootste deel van de 225 medewerkers uit de betrokken snijafdeling is intussen getest. Vandaag worden de overige medewerkers getest. Ook mensen uit andere afdelingen worden getest.

De betrokken burgemeesters houden crisisoverleg. Daarbij wordt de woonplaats van de positief geteste mensen besproken. Op basis van de cijfers van donderdag, met toen nog 50 positieve gevallen, blijkt dat daarvan 30 personen in West-Vlaanderen wonen.

Die 30 positieve gevallen wonen verspreid over negen West-Vlaamse gemeenten. 20 personen wonen in Frankrijk. De burgemeesters bespreken of bijkomende maatregelen moeten worden genomen.